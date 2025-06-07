Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη νέα και διευρυμένη ταξιδιωτική απαγόρευση αυτή την εβδομάδα, ο κατάλογος των χωρών που αντιμετωπίζουν περιορισμούς δεν ήταν εμφανής. Μια πιο προσεκτική ματιά, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι πολλές από τις χώρες τις ενώνει μια σκληρή πρόσφατη ιστορία εμφυλίου πολέμου ή ένοπλων συγκρούσεων.

Από τις 12 χώρες από τις οποίες τα ταξίδια είναι πλήρως περιορισμένα, οι τρεις εμπλέκονται σε αιματηρούς εμφύλιους πολέμους: η Υεμένη, η Μιανμάρ και το Σουδάν.

Δείτε τον χάρτη με τις χώρες:

Η Μιανμάρ θεωρείται από τις πιο ακραίες συγκρούσεις στον κόσμο λόγω του αριθμού των ενόπλων ομάδων που εμπλέκονται στον εμφύλιο πόλεμο εκεί και κατατάσσεται μόνο πίσω από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στην αξιολόγηση του Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

Το ACLED αναφέρει το Σουδάν ως την όγδοη πιο ακραία ζώνη σύγκρουσης εν μέσω ενός καταστροφικού εμφυλίου πολέμου μεταξύ του στρατού της χώρας και μιας αντίπαλης παραστρατιωτικής δύναμης. Οι μάχες οδήγησαν σε περισσότερους από 150.000 θανάτους και μια μαζική ανθρωπιστική κρίση που συγκαταλέγεται στις χειρότερες στον κόσμο.

Η Υεμένη, που θεωρείται από την ACLED ότι έχει υψηλά αλλά όχι ακραία επίπεδα σύγκρουσης, είναι η έδρα των Χούθι. Η κυβέρνηση Τραμπ επαναπροσδιορίζει τους Χούθι ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση στις αρχές Μαρτίου.

Αυτές οι συγκρούσεις και άλλες σε όλο τον κόσμο έχουν προκαλέσει τη μαζική μετανάστευση σε γειτονικές χώρες ή μέρη που θεωρούνται πιο σταθερά - μερικές φορές προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις με στόχο τους πρόσφυγες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετανάστες δεν έχουν σπίτια για να επιστρέψουν ή δεν μπορούν να επιστρέψουν λόγω αστάθειας ή παρουσίας εχθρικού καθεστώτος.

Πολλές από τις υπόλοιπες χώρες στον κατάλογο ολικής απαγόρευσης - το Αφγανιστάν, το Τσαντ, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη και η Σομαλία - υφίστανται επίσης συγκρούσεις διαφόρων βαθμών έντασης.

Στην Αϊτή, η κυβέρνηση αγωνίζεται να ανακτήσει την εξουσία αφού συμμορίες κατέλαβαν τον τεράστιο έλεγχο της πρωτεύουσάς της, Πορτ-ο-Πρενς. Το 10% του πληθυσμού της Αϊτής έχει εκτοπιστεί ως αποτέλεσμα της βίας των συμμοριών. Η γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία εφάρμοσε ένα σχέδιο το 2024 για μαζικές απελάσεις Αϊτινών πίσω από τα σύνορα.

Στη Σομαλία, αναδύεται μία κυβέρνηση από μια κληρονομιά πολλών δεκαετιών εμφυλίου πολέμου, η οποία αναζητά βοήθεια από διεθνείς εταίρους για να πολεμήσει ενάντια στους αντάρτες της al-Shabab, οι οποίοι είναι παγκόσμιοι θυγατρικοί της Αλ Κάιντα.

Πιο βόρεια στην Αφρική, η Λιβύη κινδυνεύει από πολιτική αστάθεια στα κοιτάσματα πετρελαίου της, μόλις πέντε χρόνια μετά από έναν εξαετή εμφύλιο πόλεμο που έκοψε τη χώρα στα δύο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο Λευκός Οίκος ανέφερε την παράταση της βίζας ως δικαιολογία για την πλήρη απαγόρευση ταξιδιών σε χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εθνών με μουσουλμανική πλειοψηφία όπως το Ιράν, η Σομαλία και η Υεμένη.

Άλλες χώρες που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση - συμπεριλαμβανομένης της Κούβας, της Βενεζουέλας και του Ιράν - συνδέονται μεταξύ τους από ιστορικά αντίπαλες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν την κίνηση, αναφέροντας τη σύγχυση και την αναταραχή που προκλήθηκε από την ταξιδιωτική απαγόρευση της κυβέρνησης Τραμπ. «Αυτό επαναφέρει όλες τις τραγικές ιστορίες… ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να δουν έναν ετοιμοθάνατο συγγενή ή τη γέννηση ενός νέου παιδιού και έπρεπε να παρευρεθούν σε γάμους στο Zoom», δήλωσε στο The Post ο Τζαμάλ Άμπντι, πρόεδρος του Εθνικού Ιρανοαμερικανικού Συμβουλίου.

