Ζελένσκι: H Ρωσία παίζει βρώμικο παιχνίδι με την ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι παίζει ένα "βρώμικο και πολιτικό" παιχνίδι γύρω από την επικείμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων, την οποία η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι διαταράσσουν.

"Η ρωσική πλευρά, ως συνήθως, προσπαθεί να παίξει ένα βρώμικο και πολιτικό παιχνίδι", δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία, προσθέτοντας ότι εάν η Ρωσία δεν τηρήσει τη συμφωνία, αυτό "θα έθετε εν αμφιβόλω σε μεγάλο βαθμό" τις διπλωματικές προσπάθειες για το τέλος ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια.

"Το σημαντικό είναι να υπάρξει αποτέλεσμα, να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην πατρίδα. Πιστεύουμε ότι οι ανταλλαγές θα συνεχιστούν και θα κάνουμε τα πάντα για αυτό".

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να συνεχίσει να ασκεί πίεση για τις ανταλλαγές αιχμαλώτων με τη Ρωσία και δήλωσε ότι οποιαδήποτε μη τήρηση από τη Μόσχα των συμφωνιών που αφορούν ανθρωπιστικά θέματα διακυβεύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και άλλων χωρών για να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές την επομένη των κατηγοριών Ρώσων αξιωματούχων ότι η Ουκρανία ότι αναβάλλει επ' αόριστον τη νέα ανταλλαγή κρατουμένων. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος απέρριψε ήδη τον ρωσικό ισχυρισμό.

Μιλώντας στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει λάβει ακόμη τον πλήρη κατάλογο των αιχμαλώτων που θα απελευθερωθούν βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στις συνομιλίες στην Τουρκία.

"Εάν οι Ρώσοι δεν τηρήσουν τις συμφωνίες ακόμη και σε ανθρωπιστικά θέματα, αυτό θέτει εν αμφιβόλω σε μεγάλο βαθμό όλες τις διεθνείς προσπάθειες -- συμπεριλαμβανομένων αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις συνομιλίες και τη διπλωματία".

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία να προχωρήσουν σε μια λύση. Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την έκκληση των ΗΠΑ για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ενώ η Ρωσία δηλώνει ότι πρέπει πρώτα να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, μετά τις σφοδρές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. "Τις ερχόμενες ημέρες πρέπει να προσέχουμε τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές" δήλωσε. "Να προσέχετε, φροντίστε την Ουκρανία"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

