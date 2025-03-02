ΗΠΑ: Προσφυγή από τη ACLU για να εμποδίσει τη μεταφορά μεταναστών στο Γκουαντάναμο

Αμερικανική οργάνωση προάσπισης των πολίτικων δικαιωμάτων ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει 10 μετανάστες από τις ΗΠΑ στην αμερικανική ναυτική βάση στο Γκουαντάναμο της Κούβας, καταγγέλλοντας τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν εκεί.

Η ACLU, που κατέθεσε την προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, εκτίμησε ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ παραβιάζει τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς οι μετανάστες θα μεταφερθούν εκτός της χώρας, και εκτίμησε ότι έχει στόχο να υποδαυλίσει φόβους χωρίς λογική βάση.

Οι δέκα κρατούμενοι μετανάστες που αναφέρονται στην προσφυγή είναι άνδρες από τη Βενεζουέλα, το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική απόφαση απέλασης. Οι άνδρες αυτοί – που αυτή τη στιγμή κρατούνται στο Τέξας, την Αριζόνα και τη Βιρτζίνια-- δεν είναι μέλη συμμοριών ούτε υψηλού κινδύνου εγκληματίες, τόνισε η οργάνωση, εκφράζοντας φόβους ότι “ενδέχεται να εκτεθούν σε άμεσο κίνδυνο, περιλαμβανομένης της άρνησης να έχουν πρόσβαση στον έξω κόσμο και το ενδεχόμενο να υποβληθούν σε φρικτές, τιμωρητικές συνθήκες στο Γκουαντάναμο”.

Η Τρίσα ΜακΛάφλιν εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε χθες την προσφυγή της ACLU “αβάσιμη”.

Ο Τραμπ έχει δεσμευθεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο των προσπαθειών να επεκτείνει τις απελάσεις η κυβέρνηση ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου να στέλνει μετανάστες στη διαβόητη αμερικανική βάση στο Γκουαντάναμο, η οποία έχει γίνει γνωστή επειδή εκεί κρατούνταν ύποπτοι για τρομοκρατία.

Κουβανοί και Αϊτινοί μετανάστες που συλλαμβάνονται στη θάλασσα κρατούνται εδώ και δεκαετίες στο Γκουαντάναμο. Όμως η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει εκεί μετανάστες από τις ΗΠΑ είναι πρωτοφανής, υπογράμμισε η οργάνωση.

Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ έχει δηλώσει ότι στο Γκουαντάναμο οι αρχές στέλνουν “τους χειρότερους των χειρότερων”, όμως περίπου το ένα τρίτο μιας πρώτης ομάδας 177 Βενεζουελάνων που μεταφέρθηκαν εκεί δεν είχε ποινικό μητρώο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Στην προσφυγή της η ACLU αναφέρει ότι οι μετανάστες που κρατούνται στο Γκουαντάναμο παραμένουν σε κελιά χωρίς παράθυρο επί τουλάχιστον 23 ώρες την ημέρα, υποβάλλονται σε ταπεινωτικές σωματικές έρευνες και δεν μπορούν να έχουν επαφή με τις οικογένειές τους.

“Αυτές οι ταπεινωτικές συνθήκες και η ακραία απομόνωση έχουν οδηγήσει σε πολλές απόπειρες αυτοκτονίας”, επισημαίνεται στην προσφυγή.

Ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε στα μέσα Φεβρουαρίου τη μεταφορά Βενεζουελάνων μεταναστών στο Γκουαντάναμο, όμως αυτοί στη συνέχεια απελάθηκαν στη Βενεζουέλα.

