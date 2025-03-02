Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο - Η Ευρώπη απαιτεί να συνεχιστεί

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε νέες δηλώσεις του σήμερα, Κυριακή τον «ρεαλιστικό στόχο» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και κατηγόρησε την Ευρώπη ότι επιδιώκει τη συνέχιση της σύγκρουσης, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων

«Οι ΗΠΑ λένε ευθέως ότι θέλουν να τερματίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη απαιτεί να συνεχιστεί ο πόλεμος», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας πραγματιστής», σημείωσε ο Λαβρόφ στη ρωσική στρατιωτική εφημερίδα Krasnaya Zvezda, σύμφωνα με μία απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης του, που δημοσιοποίησε το ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών.

«Ωστόσο, ο στόχος του είναι ακόμα να κάνει την Αμερική Πάλι Μεγάλη», συνέχισε, αναφερόμενος στο πολιτικό σύνθημα του Τραμπ. «Αυτό προσδίδει έναν ζωντανό, ανθρώπινο χαρακτήρα στην πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος που είναι ενδιαφέρον να συνεργάζεσαι μαζί του», υπογράμμισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αλαζονική» τη συζήτηση να σταλούν την Ουκρανία ευρωπαϊκές ειρηνευτικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

