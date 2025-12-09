Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ να αποδεχτεί σημαντικές εδαφικές απώλειες και άλλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με δύο Ουκρανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Μετά από εβδομάδες έντονων διπλωματικών επαφών, οι Ουκρανοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ορισμένα στοιχεία του τρέχοντος σχεδίου των ΗΠΑ ευνοούν τη Μόσχα και ότι οι ΗΠΑ ασκούν πολύ μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι από ό,τι στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ το αρνήθηκε, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ πίεσαν και τον Πούτιν να μετριάσει τις απαιτήσεις του.

Εν τω μεταξύ, ο Ζελένσκι συναντά αυτή την εβδομάδα μια σειρά από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της Ευρώπης. Αυτοί τον διαβεβαιώνουν ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται να υποκύψει στον Πούτιν ή στον Τραμπ.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί σε δύο ζητήματα: το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που δεν ελέγχουν οι δυνάμεις της, και το αίτημα της Ουκρανίας για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, προκειμένου να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Πιέσεις στον Ζελένσκι

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η πρόταση των ΗΠΑ είχε επιδεινωθεί, μετά την πεντάωρη συνάντηση των συμβούλων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα στο Κρεμλίνο.

Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο Γουίτκοφ και Κούσνερ φαινόταν να θέλουν ένα σαφές «ναι» από τον Ζελένσκι όταν συζήτησαν το σχέδιο μαζί του, σε μια δίωρη τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο.

«Φαινόταν ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να μας πουλήσουν με διάφορους τρόπους την επιθυμία της Ρωσίας να καταλάβει ολόκληρο το Ντονμπάς και ότι οι Αμερικανοί ήθελαν ο Ζελένσκι να τα αποδεχτεί όλα αυτά στην τηλεφωνική συνομιλία», σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε στο τέλος τριών ημερών μαραθώνιων συνομιλιών στο Μαϊάμι.

Αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος, δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το εδαφικό ή τις εγγυήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι οι διαπραγματευτές του Ζελένσκι «αγαπούν» το αμερικανικό σχέδιο και ότι ήταν «λίγο απογοητευμένος» όταν έμαθε ότι ο Ζελένσκι δεν το είχε διαβάσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία «συμφωνεί» κατά βάση με το αμερικανικό σχέδιο, αλλά οι ρωσικές αρχές έχουν καταστήσει σαφές ότι έχουν αντιρρήσεις.

Ο Ζελένσκι είπε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ ότι είχε λάβει την πρόταση των ΗΠΑ μόλις μία ώρα νωρίτερα και δεν την είχε διαβάσει ακόμη, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτό ήταν παράξενο, καθώς οι ΗΠΑ είχαν διαβιβάσει την επικαιροποιημένη πρόταση μία ημέρα νωρίτερα. Αξιωματούχος της Ουκρανίας δήλωσε ότι, ενώ ορισμένα έγγραφα είχαν παρασχεθεί την προηγούμενη ημέρα, άλλα είχαν ληφθεί λίγο πριν από την τηλεφωνική συνομιλία.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η πρόταση των ΗΠΑ περιλάμβανε πιο αυστηρούς όρους από τις προηγούμενες, σε θέματα όπως το εδαφικό και ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, και άφηνε αναπάντητα βασικά ερωτήματα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας.

«Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σχετικά με το εδαφικό που πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω: ποιος ελέγχει τι, ποιος μένει πού, ποιος αποσύρεται και, αν η Ουκρανία αποσυρθεί από τη γραμμή επαφής, πώς θα διασφαλιστεί ότι η Ρωσία θα κάνει το ίδιο και δεν θα συνεχίσει τις εχθροπραξίες».

Ωστόσο, ο Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική πλευρά φαινόταν να περιμένει από τον Ζελένσκι να συμφωνήσει απλά μέσω τηλεφώνου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επέμεινε ότι το τρέχον σχέδιο επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις απόψεις των Ουκρανών και ότι ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ πίεσαν τον Πούτιν να συμφωνήσει σε ορισμένες απαιτήσεις της Ουκρανίας.

Ωστόσο, το όλο επεισόδιο αντικατοπτρίζει την έντονη δυσπιστία μεταξύ των κυβερνήσεων Ζελένσκι και Τραμπ, παρά τις πολλές ώρες που οι ομάδες τους έχουν αφιερώσει στις διαπραγματεύσεις.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Λονδίνο με τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας για να διατυπώσουν μια κοινή θέση σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ.

«Έχουμε πολλά χαρτιά στο χέρι μας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, πρόσθεσε ότι ήταν «σκεπτικός ως προς ορισμένες λεπτομέρειες που βλέπουμε στα έγγραφα που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά» και τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Ζελένσκι θα συνεχιστεί στις Βρυξέλλες και τη Ρώμη.

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεώρησε τη συνάντηση του Ζελένσκι στην Ντάουνινγκ Στριτ ως μια άσκοπη προσπάθεια να κερδίσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θεωρούν πως οι ΗΠΑ προσπαθούν να απομακρύνουν τον Ζελένσκι από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να μπορούν να του ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση. «Ο Ζελένσκι δεν μπορεί να λάβει τόσο δραστικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτεί τους βασικούς συμμάχους του στην Ευρώπη», τόνισε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να κινηθεί γρήγορα, οι Ευρωπαίοι συνιστούν προσοχή και υπομονή.

Αυτή η δυναμική εξοργίζει ορισμένους στο Λευκό Οίκο, οι οποίοι θεωρούν τους Ευρωπαίους ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

Αντιπρόταση Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα υποβάλουν στις ΗΠΑ μια επικαιροποιημένη αντιπρόταση την Τρίτη.

«Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε έδαφος. Δεν θέλουμε να παραδώσουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του αγώνα μας. Οι Αμερικανοί αναζητούν επί του παρόντος έναν συμβιβασμό», είπε.

Οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι ζητούν επίσης εγγυήσεις ασφάλειας. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι παραμένει ασαφές ποιος είναι ο ρόλος που είναι διατεθειμένες να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στην επιβολή των εγγυήσεων και τι αναμένουν από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφάλειας βασίζεται σε «ευρύτερο πλαίσιο» από την αρχική πρόταση, αλλά εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει μια συνθήκη που θα επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Πηγή: skai.gr

