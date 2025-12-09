Ουκρανοί σήκωσαν τη σημαία τους στο Ποκρόβσκ διαψεύδοντας τον Πούτιν

Το Ποκρόβσκ δεν έχει πέσει ακόμα, αναφέρουν Ουκρανοί στρατιώτες, διαψεύδοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναμφίβολα έχουν χάσει έδαφος στην κομβική πόλη, που βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας, και για τη Ρωσία το Ποκρόβσκ είναι ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη του στόχου της να πάρει τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς.

Ωστόσο, η Ουκρανία δείχνει πως ακόμα αντιστέκεται. Ο διοικητής του ουκρανικού στρατού της περιοχής, Γιούρι, αναφέρει στο BBC πως εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της πόλης και το αποδεικνύει δίνοντας εντολή, μέσω ασυρμάτου, σε δύο στρατιώτες να βγουν σε ένα κτίριο και να υψώσουν την ουκρανική σημαία.

Οι στρατιώτες κινούνται γρήγορα για να μην γίνουν αντιληπτοί και η εικόνα που μεταδίδεται μέσω drone δείχνει τη στιγμή που κυματίζουν τη σημαία πριν επιστρέψουν στην κάλυψή τους.

«Τώρα το είδες με τα ίδια σου τα μάτια», λέει ο διοικητής στον ρεπόρτερ του βρετανικού δικτύου και σημειώνει: «Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν θα παραδώσουμε έτσι απλά τα εδάφη». «Αν δεν το δείξουμε αυτό, όλοι θα χάσουν την πίστη τους και θα σταματήσουν να βοηθούν την Ουκρανία», τονίζει.

Η μάχη για το Ποκρόβσκ, που κάποτε ήταν ένας σημαντικός κόμβος εφοδιασμού για τον ουκρανικό στρατό, συνεχίζεται εδώ και σχεδόν 18 μήνες και στην πόλη βλέπει κανείς μόνο ερείπια.

Το ερώτημα, όμως, είναι πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει η Ουκρανία. Όσοι παρακολουθούν την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων δηλώνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μόλις και μετά βίας τον έλεγχο της πόλης καθώς οι Ρώσοι προωθούνται αργά από τον νότο. Η Ουκρανία χάνει έδαφος, αλλά δηλώνει ότι εξακολουθεί να ελέγχει το βόρειο τμήμα, μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την πόλη στα δύο.

«Όχι» σε παραχώρηση εδαφών

Η Ρωσία έχει υποστεί βαριές απώλειες, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους στρατιώτες. Ένας Ουκρανός στρατιώτης που αποκαλείται «Ράμπιτ» δείχνει διαβατήρια και έγγραφα που ανακτήθηκαν από τους νεκρούς τους. Ερωτώμενος αν πιστεύει ότι έχουν σκοτώσει πολλούς Ρώσους, απαντά: «Όχι αρκετούς».

Ο ίδιος λέει πως η κατάσταση στο μέτωπο είναι «δύσκολη, αλλά υπό έλεγχο».

Οι μάχες έχουν σαφώς επιπτώσεις στις ουκρανικές δυνάμεις, αλλά δεν έχουν σκοπό να παραιτηθούν. Μάλιστα, ο «Ράμπιτ» λέει πως δεν συμφωνεί με την πρόταση ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη για την ειρήνη.

Όπως σημειώνει, έχει ήδη χυθεί πολύ αίμα: «Είμαστε μέρος αυτής της γης. Αν την παραδώσουμε, η Ρωσία θα θέλει περισσότερα», τονίζει.

«Αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, η επόμενη θα είναι η Λετονία»

Γενικά, οι Ουκρανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο Ποκρόβσκ επικεντρώνονται στις μάχες και όχι στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ όπως λένε, αποφεύγουν τα «πολιτικά ζητήματα».

Ωστόσο, ένας εθελοντής από τη Λετονία λέει στο BBC πως στη χώρα του πιστεύουν ότι «αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο, η Λετονία θα είναι η επόμενη».

Ο στρατιώτης, που έχει το παρατσούκλι «Νονός», στέλνει σκληρό μήνυμα για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Περιγράφει τον Ντόναλντ Τραμπ ως «χαρισματικό και ισχυρό ηγέτη», αλλά λέει ότι αν ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, «σταθεί στο πλευρό του Πούτιν, τότε η Αμερική και ο Τραμπ θα φανούν αδύναμοι».

Όσον αφορά την Ευρώπη, λέει ότι «υπάρχουν πολλές συζητήσεις, αρκετή γραφειοκρατία και λίγες πράξεις».

