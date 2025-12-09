Ο πρώην πρόεδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο (2017-2021) θα προσαχθεί σε δίκη για υπόθεση φερόμενης δωροληψίας, καθώς κατηγορείται ότι είχε λάβει χρήματα από κινεζικό όμιλο με αντάλλαγμα την ανάθεση σε αυτόν τον τελευταίο κρατικής σύμβασης για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η εισαγγελία.

Ο κ. Μορένο, που ζει από το 2021 στην Παραγουάη, όπου ασκεί τα καθήκοντα του επιτρόπου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για τους ανθρώπους με αναπηρία, αναμένεται να δικαστεί ερήμην.

Μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου αποφάσισε ο κ. Μορένο καθώς και τρεις υπήκοοι της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου πρώην πρεσβευτή στο Κίτο και δυο πρώην στελεχών της κινεζικής κατασκευαστικής εταιρείας Sinohydro, να παραπεμφθούν σε δίκη, ανέφερε η εισαγγελία μέσω X.

Ανάμεσα στα περίπου είκοσι πρόσωπα που αντιμετωπίζουν διώξεις για την υπόθεση αυτή είναι επίσης σύζυγος και κόρη του πρώην προέδρου, ο οποίος πριν εκλεγεί πρόεδρος διετέλεσε αντιπρόεδρος (2007-2013) του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017)--με τις πολιτικές του οποίου ήρθε σε πλήρη ρήξη αφού τον διαδέχτηκε.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην πρόεδρος Μορένο συμμετείχε σε φερόμενο κύκλωμα διαφθοράς που έδρασε από το 2009 ως το 2018, στο πλαίσιο του οποίου ανατέθηκε το έργο για το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Coca-Codo Sinclair, ανάμεσα στις επαρχίες Νάπο και Σουκούμπιος (ανατολικά), στον Αμαζόνιο.

Η Sinohydro υπάρχουν υποψίες πως μοίρασε δωροδοκίες 76 εκατ. δολαρίων για να εξασφαλίσει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου, που άρχισε επί των ημερών του κ. Κορέα στην προεδρία.

Ο Λενίν Μορένο αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του και δηλώνει θύμα πολιτικού διωγμού, ενορχηστρωμένου, κατ’ αυτόν, από τον Ραφαέλ Κορέα.

«Έχω παρουσιάσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα και δεν έχουν μπορέσει να αποδείξει πως έλαβα ούτε ένα σεντ», είπε ο κ. Μορένο σε βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή. Πρόσθεσε το ότι κατηγορούνται η σύζυγος και η κόρη του είναι «ανυπόστατο» και τόνισε πως τη σύμβαση για την ανέγερση του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού υπέγραψε ο κ. Κορέα. «Ας μην επιτρέψουμε να γίνει τέτοια μεγάλη αδικία», πρόσθεσε.

Ο κ. Κορέα έχει καταδικαστεί ερήμην να εκτίσει 8 χρόνια κάθειρξη για άλλη υπόθεση διαφθοράς, στην οποία ενεπλάκη μεταξύ άλλων η βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ. Ο πρώην πρόεδρος, που χαρακτηρίζει πολιτική την απόφαση αυτή, έχει λάβει πολιτικό άσυλο στο Βέλγιο, την πατρίδα της συζύγου του όπου διαμένει αφότου εγκατέλειψε την προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.