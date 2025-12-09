Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέπτεται τη Ρώμη την Τρίτη, συνεχίζοντας να συσπειρώνει την ευρωπαϊκή υποστήριξη για την Ουκρανία, ενώ αντιστέκεται στην πίεση των ΗΠΑ για έναν επώδυνο συμβιβασμό με τη Ρωσία, σημειώνει το Associated Press.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε συνομιλίες στο Λονδίνο με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με σκοπό να ενισχύσει τη θέση της Ουκρανίας εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στο Castel Gandolfo, μια παπική κατοικία έξω από τη Ρώμη, για μια συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα XIV και θα έχει συνομιλίες με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι αργότερα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε μια συνομιλία στο WhatsApp αργά τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε την κατηγορηματική άρνησή του να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος, λέγοντας ότι «είναι σαφές ότι δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα», ακόμη και αν «οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό, για να είμαι ειλικρινής».

«Αναμφίβολα, η Ρωσία επιμένει να παραχωρήσουμε εδάφη», είπε. «Σύμφωνα με το νόμο, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Σύμφωνα με το νόμο της Ουκρανίας, το σύνταγμά μας, το διεθνές δίκαιο και, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε ούτε ηθικό δικαίωμα», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.