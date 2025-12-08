Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες Κυριακή το βράδυ τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσάπτοντάς του πως «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση με σκοπό να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία που παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες και αποτελεί αντικείμενο χωριστών συνομιλιών της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον (Ρώσο) πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, μιλήσαμε με Ουκρανούς ηγέτες--ιδίως τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι--και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο κ. Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

