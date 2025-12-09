Βρυξέλλες: Χρηματοδότηση επί τάπητος - Η Ασφάλεια της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή άμυνας για την ΕΕ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει την Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, μετά τις -εσπευσμένα οργανωμένες- συνομιλίες στο Λονδίνο ανάμεσα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

⚡️⚡️Merz and Macron have left Downing Street after meeting with Starmer and Zelensky



All of them refused to answer questions from journalists. pic.twitter.com/A4wvVJiVMW December 8, 2025

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις διαβουλεύσεις «παραγωγικές». Υπογράμμισε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις οριστικοποιούνται και θα κοινοποιηθούν σήμερα Τρίτη (9/12) στις ΗΠΑ. Το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει 20 σημεία, χωρίς συμβιβαστική λύση για εδαφικά ζητήματα, είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος μετά το Λονδίνο ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την ηγεσία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αύριο Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ιταλία για διαβουλεύσεις με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Στις Βρυξέλλες

🇪🇺✈️BREAKING!!!



Zelensky has already arrived in Belgium — right after the talks in London



The president is scheduled to hold meetings in Brussels with the leadership of NATO and the EU.



After the talks — around midnight or later — Volodymyr Zelensky will fly on to Italy. pic.twitter.com/75tXKqn0LC — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

⚡️⚡️JUST IN!



Zelensky has arrived in Brussels for a meeting with Rutte



They will first hold one-on-one talks, followed later by an expanded meeting with European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President António Costa.



The negotiations come… pic.twitter.com/AdjMgx8Ar0 — NEXTA (@nexta_tv) December 8, 2025

Με κοινή ανάρτησή τους στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα της συζήτησής τους με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία και του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες. Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και η χρηματοδότηση του Κιέβου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

As peace talks are ongoing, the EU remains ironclad in its support for Ukraine.



Our financing proposals are on the table.



The goal is a strong Ukraine, on the battlefield and at the negotiating table.



We reaffirmed to President @ZelenskyyUA that the EU remains steadfast and… pic.twitter.com/Ol0vxyGvXX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 8, 2025

H ανακοίνωση:

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.

Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της.

Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας.

Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

