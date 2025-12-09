Λογαριασμός
Δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρώτη γραμμή άμυνας για την ΕΕ»

Κοινή δήλωση Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για τη συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσία και του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε 

Βρυξέλλες: Χρηματοδότηση επί τάπητος - Η Ασφάλεια της Ουκρανίας στην πρώτη γραμμή άμυνας για την ΕΕ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει την Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, μετά τις -εσπευσμένα οργανωμένες- συνομιλίες στο Λονδίνο ανάμεσα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις διαβουλεύσεις «παραγωγικές». Υπογράμμισε πως οι ειρηνευτικές προτάσεις οριστικοποιούνται και θα κοινοποιηθούν σήμερα Τρίτη (9/12) στις ΗΠΑ. Το προτεινόμενο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία περιλαμβάνει 20 σημεία, χωρίς συμβιβαστική λύση για εδαφικά ζητήματα, είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος μετά το Λονδίνο ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με την ηγεσία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αύριο Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ιταλία για διαβουλεύσεις με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Στις Βρυξέλλες

Με κοινή ανάρτησή τους στο Χ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα της συζήτησής τους με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσία και του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες. Η ασφάλεια της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή της πορεία, αλλά και η χρηματοδότηση του Κιέβου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

H ανακοίνωση:

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία. 

Οι προτάσεις μας για χρηματοδότηση βρίσκονται επί τάπητος. Ο στόχος είναι μια ισχυρή Ουκρανία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Επαναβεβαιώσαμε στον Πρόεδρο Ζελένσκι ότι η ΕΕ παραμένει σταθερή και προσηλωμένη στις αρχές της.

Η ασφάλεια της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα, ως πρώτη γραμμή άμυνας για την Ένωσή μας.

Αυτές οι προτεραιότητες ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

