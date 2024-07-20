Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαίωματα Φόλκερ Τουρκ τόνισε χθες Παρασκευή ότι η δημοκρατία στη Γουατεμάλα «παραμένει σε κίνδυνο», παρότι ο πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του έτους ύστερα από την κρίση που πυροδότησε η απρόσμενη νίκη του στις εκλογές του Αυγούστου.

Η Γουατεμάλα γνώρισε πέρυσι μια από τις πιο τεταμένες εκλογικές διαδικασίες των τελευταίων ετών, αφού η Εισαγγελία προσπάθησε να ακυρώσει τα αποτελέσματα και να αποτρέψει την ορκωμοσία του Αρέβαλο.

«Ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον οποίο συνάντησα, μου είπε: η δημοκρατία παραμένει σε κίνδυνο, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αλλάξουμε το status quo. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την εκτίμηση», είπε ο Τουρκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη χώρα.

Κατά την παραμονή του στη Γουατεμάλα, ο Τουρκ συνάντησε τον πρόεδρο Αρέβαλο, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, αυτόχθονες ηγέτες και επιχειρηματίες, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «προτεραιότητα» η υποστήριξη της προσπάθειας για την ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος στη Γουατεμάλα.

«Για να λειτουργήσει ένα κράτος, οι τρεις εξουσίες πρέπει να λειτουργούν αρμονικά. Επί του παρόντος, αυτό δεν συμβαίνει. Η πόλωση μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι τεράστια», συμπλήρωσε, εν μέσω έντονων συγκρούσεων μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας στη Γουατεμάλα.

Μετά την ανάληψη της προεδρίας τον Ιανουάριο, ο Αρέβαλο έχει χάσει αρκετές μάχες στο Κογκρέσο, όπου έχει την υποστήριξη μόλις 23 εκ των 160 μελών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

