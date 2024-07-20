Παναμάς: Θέμα χρόνου οι πρώτες απελάσεις παράτυπων μεταναστών που διέσχισαν τη ζούγκλα του Νταριέν

Η κυβέρνηση του Παναμά εκτιμά πως σε 2-3 μήνες θα ξεκινήσει τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών οι οποίοι εισήλθαν στη χώρα διασχίζοντας την αφιλόξενη ζούγκλα του Νταριέν, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (SNM) Ρόγερ Μοχίκα.

Το κόστος των πτήσεων θα καλυφθεί από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Ο Μοχίκα διευκρίνισε πως καθορίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες, σε συνεννόηση με την Ουάσινγκτον. «Εκτιμούμε πως θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σε δύο με τρεις μήνες», τόνισε.

Ο νέος πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, έχει δεσμευτεί να περιορίσει την παράνομη μετανάστευση. Συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο παράτυπων μεταναστών μέσω της ζούγκλας του Νταριέν.

Πρόκειται για μια από τις πιο επικίνδυνες μεταναστευτικές οδούς παγκοσμίως, η οποία συνδέει το νότιο με το κεντρικό τμήμα της αμερικανικής ηπείρου. Πέρυσι, υπολογίζεται ότι την επικίνδυνη ζούγκλα διέσχισαν περίπου 520.000 άνθρωποι, φιλοδοξώντας να φθάσουν στις ΗΠΑ με την ελπίδα πως θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Φέτος, οι αρχές του Παναμά εκτιμούν πως 213.702 παράτυποι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, εισήλθαν στη χώρα μέσω της ζούγκλας Νταριέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

