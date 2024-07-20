Οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο ανακάμπτουν σταδιακά μετά από το παγκόσμιο μπλακ άουτ που επηρέασε τα συστήματα υπολογιστών για ώρες την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Επιχειρήσεις, τράπεζες, νοσοκομεία και αεροπορικές εταιρείες επλήγησαν περισσότερο μετά από ένα «σφάλμα» στην ενημέρωση λογισμικού της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CrowStrike που επηρέασε τα Microsoft Windows.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Crowdstrike, George Kurtz, ζήτησε συγγνώμη για τα προβλήματα λέγοντας ότι το πρόβλημα επιδιορθώνεται, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι θα μπορούσαν να περάσουν «κάποιες μέρες» μέχρι να λειτουργήσουν όλα τα συστήματα.

Ενώ ορισμένες αεροπορικές υπηρεσίες αρχίζουν να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς μετά την ακύρωση χιλιάδων πτήσεων, οι αερομεταφορείς αναμένουν ότι ορισμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο.

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πλέον καθυστερήσεις και χαμένες παραγγελίες που μπορεί να χρειαστούν και μέρες για να επιλυθούν.

Οι υπηρεσίες υγείας στη Βρετανία, το Ισραήλ και τη Γερμανία αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα.

Τα προβλήματα έγιναν αντιληπτά για πρώτη φορά στην Αυστραλία και πιθανώς έγιναν πιο έντονα αισθητά στον κλάδο των αεροπορικών ταξιδιών. Στα αεροδρόμια σημειώθηκαν καθυστερήσεις, με μεγάλες ουρές καθώς ακυρώθηκαν ή καθυστερούσαν πτήσεις, ακινητοποιήθηκαν αεροσκάφη και καθηλώθηκαν επιβάτες.

Ανησυχία για μελλοντικούς κινδύνους

Το παγκόσμιο χάος έχει πυροδοτήσει ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια των διασυνδεδεμένων τεχνολογιών παγκοσμίως και τον βαθμό με τον οποίο ένα μόνο σφάλμα λογισμικού θα μπορούσε να έχει τόσο εκτεταμένο αντίκτυπο.

Καθώς η ανάκαμψη συνεχίζεται, οι ειδικοί λένε ότι το μπλακ άουτ έφερε στην επιφάνεια τις ανησυχίες ότι πολλοί οργανισμοί δεν είναι καλά προετοιμασμένοι να εφαρμόσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης όταν ένα μεμονωμένο σημείο αστοχίας, όπως ένα σύστημα πληροφορικής, ή ένα κομμάτι λογισμικού μέσα σε αυτό, πέσει.

Αλλά αυτές οι διακοπές θα επαναληφθούν, προειδοποιούν οι ειδικοί, έως ότου τα δίκτυα είναι καλύτερα προετοιμασμένα για τέτοιου είδους απρόοπτα και οι οργανισμοί εισάγουν καλύτερα εφεδρικά αντίγραφα.

Το βράδυ της Παρασκευής, τα προβλήματα μειώθηκαν σε πολλά μέρη του πλανήτη, με πολλά αεροδρόμια να λένε ότι ενώ εξακολουθούσαν να υπάρχουν προβλήματα με τα συστήματα check-in και πληρωμών, οι περισσότερες πτήσεις εκτελούνται πλέον κανονικά.

Και ο ιστότοπος Downdetector, ο οποίος εντοπίζει ιστοσελίδες που ενδέχεται να έχουν τεχνολογικά προβλήματα, έδειξε λιγότερους ιστότοπους στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν προβλήματα μέχρι στο τέλος της ημέρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Crowdstrike, Τζορτζ Κουρτς, ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο X ότι "λυπάται πολύ" για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. «Κατανοούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και λυπόμαστε πολύ για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημείωσε μάλιστα για ακόμη μια φορά ότι το πρόβλημα δεν προκλήθηκε από κάποια παραβίαση ασφαλείας, τονίζοντας ότι οι πελάτες της CrowdStrike είναι «πλήρως προστατευμένοι».

«Συνεργαζόμαστε με όλους τους πελάτες μας ώστε να διασφαλίσουμε πως τα συστήματα έχουν επανέλθει και ότι μπορούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους» κατέληξε.

Η Microsoft δήλωσε επίσης ότι ενδέχεται να πρέπει οι χρήστες να κάνουν πολλές επανεκκινήσεις, έως και 15 προτού επιλυθεί το πρόβλημα στο δίκτυό τους.

Οι μετοχές της Crowdstrike υποχώρησαν κατά περίπου 12% την Παρασκευή, σε βάρος των ανταγωνιστών SentinelOne και Palo Alto Networks.

Ποια είναι η CrowdStrike και τι κάνει;

Η CrowdStrike δραστηριοποιείται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει λογισμικό το οποίο έχει ως στόχο να βοηθάει τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να αποτρέπουν χακαρίσματα. Μαζί της συνεργάζονται οι περισσότερες από τις εταιρείες της παγκόσμιας λίστας Fortune 500, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων τραπεζών, εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και εταιρείες από τον κλάδο της ενέργειας.

Η εταιρεία παρέχει αυτό που είναι γνωστό ως “endpoint security” (ασφάλεια τερματικών συσκευών) καθώς χρησιμοποιεί τεχνολογία cloud για την προστασία στον κυβερνοχώρο συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο. Η εν λόγω δραστηριότητα διαφέρει από τις εναλλακτικές που παρέχουν άλλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν προστασία απευθείας στα συστήματα κεντρικών διακομιστών.

Η CrowdStrike η οποία στο παρελθόν είχε φτάσει ανώτατο όριο αγοράς περίπου 83 δισ. δολαρίων - είναι από τους πιο δημοφιλείς παρόχους κυβερνοασφάλειας στον κόσμο, με σχεδόν 30.000 συνδρομητές παγκοσμίως. Ωστόσο, το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα θα μπορούσε να αναγκάσει τους πελάτες και τους επενδυτές της να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από την εταιρεία, ανοίγοντας την πόρτα σε πιθανούς αντιπάλους όπως η Palo Alto Networks PANW.O, η οποία είδε τη μετοχή της να αυξάνεται 1,7% την Παρασκευή και τη Sentinel One, η οποία εκτινάχθηκε όσο 3,6%.

