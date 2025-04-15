Ακόμη ένας φιλοπαλαιστίνιος φοιτητής του Κολούμπια συνελήφθη και απειλείται με απέλαση, στο πλαίσιο της «εκκαθάρισης» που επιχειρεί η κυβέρνηση Τραμπ στα αμερικανικά πανεπιστήμια, μετά το κύμα φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων την περασμένη χρονιά.

Ο Μόχσεν Μαχντάουι (Mohsen Mahdawi) συνελήφθη όταν πήγε στην προγραμματισμένη συνέντευξή του για να λάβει την αμερικανική υπηκοότητα.

Φίλος του Μαχντάουι ανήρτησε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο νεαρός με χειροπέδες, να κάνει στο σήμα της νίκης με τα δάκτυλά του, ενώ μέλη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, με καλυμμένα τα πρόσωπα, τον οδηγούν μέσα σε ένα όχημα.

Mohsen Mahdawi, a Palestinian-born green card holder and student at Columbia University, was arrested by Homeland Security Investigations (HSI) agents in Vermont during what was supposed to be a routine appointment for his U.S. naturalization process. pic.twitter.com/3p8Hikz84M — Quds News Network (@QudsNen) April 14, 2025

Ο Μαχντάουι, που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου σκοπεύει να επιστρέψει το φθινόπωρο για το μεταπτυχιακό του. Επίσης διαθέτει «πράσινη κάρτα» για παραμονή στις ΗΠΑ από το 2015, όπως εξήγησαν οι δικηγόροι του.

Ο Μαχντάουι είναι συνιδρυτής μιας οργάνωσης Παλαιστίνιων φοιτητών στο Κολούμπια μαζί με τον Μαχμούντ Χαλίλ, προσωπικότητα του φιλοπαλαιστινιακού φοιτητικού κινήματος στις ΗΠΑ, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να απελάσει από τη χώρα μετά τη σύλληψή του στις 8 Μαρτίου.

Ο Χαλίλ κρατείται σε φυλακή της Λουιζιάνα εν αναμονή της απέλασής του, καθώς δικαστής στην πολιτεία αυτή έκρινε την Παρασκευή ότι μπορεί να απελαθεί, επιτρέποντας στην κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της να απελάσει αλλοδαπούς φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα και δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν επισημάνει ότι οι αλλοδαποί φοιτητές μπορεί να απελαθούν επειδή στηρίζουν τους Παλαιστίνιους και έχουν επικρίνει το Ισραήλ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές τους απειλές για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις στο Βερμόντ - «ανήθικη, απάνθρωπη και παράνομη» η σύλληψη του Μαχντάουι λέει ο Σάντερς

«Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να εκδικηθεί και να τιμωρήσει πρόσωπα όπως ο Μαχντάουι, ο οποίος στηρίζει την εκεχειρία και τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα», τόνισαν οι δικηγόροι του.

Επικριτές του Ρεπουμπλικάνου χαρακτηρίζουν τις ενέργειες αυτές επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου.

Ο δικαστής από το Βερμόντ Γουίλιαμ Σέσιονς ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να μην απελάσει από τις ΗΠΑ τον Μόχσεν Μαχντάουι, αλλά και ούτε να τον απομακρύνει από την πολιτεία Βερμόντ.

«Δεν μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους να εξαφανίζονται επειδή ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση την Πρώτη Τροπολογία», τόνισε χθες Δευτέρα ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και άλλοι αιρετοί από το Βερμόντ χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαχντάουι «ανήθικη, απάνθρωπη και παράνομη».

Mohsen Mahdawi of White River Junction, Vermont was illegally detained by ICE during what was supposed to be the final step in his citizenship process.



Mr. Mahdawi, a legal resident of the US, must be afforded due process under the law and immediately released from detention. pic.twitter.com/URoGmqa7Td — Bernie Sanders (@SenSanders) April 14, 2025

«Ο κ. Μαχντάουι, νόμιμος κάτοικος ΗΠΑ, πρέπει να έχει τη δέουσα διαδικασία βάσει του νόμου και να αποφυλακιστεί αμέσως» ανέφερε σε δήλωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.