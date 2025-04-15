Τουλάχιστον 85 δωρητές σπέρματος στην Ολλανδία έχουν γίνει πατέρες 25 ή και περισσότερων παιδιών, με τις κλινικές γονιμότητας να παραβιάζουν εδώ και δεκαετίες τους κανόνες, όπως αποκαλύφθηκε.

Η εθνική οργάνωση γυναικολογίας και μαιευτικής, NVOG, αποκάλυψε πως κλινικές χρησιμοποίησαν σκόπιμα παρτίδες σπέρματος περισσότερες από 25 φορές, αντάλλαξαν σπέρμα χωρίς την απαραίτητη γραφειοκρατία ή τη γνώση των δοτών και επέτρεψαν στους ίδιους δότες να δωρίσουν σπέρμα σε πολλές κλινικές.

«Ο αριθμός των λεγόμενων "μαζικών δοτών" θα πρέπει να είναι μηδενικός», δήλωσε η γυναικολόγος Marieke Schoonenberg. «Εκ μέρους ολόκληρου του επαγγέλματος, θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν κάναμε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν», σημείωσε.

Ένας νόμος που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου ακούσιας αιμομιξίας και ενδογαμίας θα έπρεπε να απαγορεύει στους δότες να αποκτήσουν περισσότερα από 25 παιδιά στην Ολλανδία, από το 1992, αλλά αποδείχθηκε δύσκολο να εφαρμοστεί λόγω των αυστηρών νόμων περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Το όριο μειώθηκε σε 12 το 2018, αλλά τα μέσα για την επιβολή του τέθηκε σε ισχύ, αναδρομικά, μόλις τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Guardian.

«Ως αποτέλεσμα, γνωρίζουμε τώρα, για πρώτη φορά, τον ακριβή αριθμό παιδιών ανά δότη», τόνισε η Schoonenberg. Από το 2004, όταν καταργήθηκε το δικαίωμα των δοτών στην ανωνυμία, τα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρξαν τουλάχιστον 85 «μαζικοί δότες» που συνέβαλαν σε 25 συλλήψεις παιδιών.

Οι περισσότεροι είναι βιολογικοί πατέρες 26 έως 40 παιδιών, ανέφερε η γιατρός, επισημαίνοντας πως αρκετοί όμως απέκτησαν από 50 έως 75 παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν τουλάχιστον 10 γιατροί γονιμότητας, μεταξύ των οποίων ο Jan Karbaat, ο οποίος απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 81 παιδιά στην κλινική του.



