Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι «παγώνει» επιχορήγηση περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα ομοσπονδιακά κεφάλαια προς το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, από τα πλέον περίβλεπτα στον κόσμο, λόγω της απόφασης του Πανεπιστημίου να μην υποχωρήσει στις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης τερματισμού των προγραμμάτων ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης.

«Η παρακώλυση της μαθησιακής διαδικασίας στις πανεπιστημιουπόλεις αυτά τα τελευταία χρόνια είναι απαράδεκτη. Η παρενόχληση εβραίων φοιτητών είναι αφόρητη (...) Η κοινή ειδική επιχειρησιακή ομάδα για τον αγώνα εναντίον του αντισημιτισμού ανακοινώνει το πάγωμα επιχορηγήσεων 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αρκετών ετών», τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ.

Η ομάδα εργασίας του Υπουργείου δήλωσε ότι «παγώνει» 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις και 60 εκατομμύρια δολάρια σε αξία συμβολαίου στο Χάρβαρντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.