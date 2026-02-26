Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους την Πέμπτη στη Γενεύη, για να συζητήσουν την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με το Reuters, στις συνομιλίες συμπεριλαμβάνεται πακέτο χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας.

Οι συνομιλίες των Ουκρανών με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ξεκινήσουν το μεσημέρι.

Συνομιλία Τραμπ - Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε την Τετάρτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησαν ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση με τη Ρωσία τον Μάρτιο, θα πρέπει να οδηγήσει σε συνάντηση των ηγετών των χωρών για την επίλυση των «πιο περίπλοκων ζητημάτων που εκκρεμούν».

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν όλα τα περίπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, στην οποία συμμετείχαν επίσης Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Τι υποστηρίζουν Ουκρανία και Ρωσία

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει το τελευταίο 20% της βιομηχανικής περιοχής του Ντόνετσκ, στα ανατολικά, την οποία και εξακολουθεί να ελέγχει. Η Ουκρανία από τη μεριά της, δηλώνει ότι δεν θα παραχωρήσει έδαφος «για την υπεράσπιση του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι».

Τι εκτιμά η Παγκόσμια Τράπεζα

Η τελευταία εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα, αναφέρει ότι η ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας θα κοστίσει περίπου 588 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εκτίμηση βασίζεται σε στοιχεία από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

