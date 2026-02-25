Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, κατηγόρησε την Τετάρτη την Ουκρανία ότι σχεδιάζει δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές της χώρας του και διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

«Έχω ενημερωθεί από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Όρμπαν σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X.

We will not give in to blackmail ❗️



I have ordered increased security for critical energy infrastructure.



The Ukrainian government is exerting pressure on the Hungarian and Slovak governments through an oil blockade.

Η κατηγορία αυτή ρίχνει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που ο ίδιος έχει ξεκινήσει με τη γειτονική Ουκρανία αλλά και με τις Βρυξέλλες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, στις οποίες αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ήττας.

Όπως και ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τη Δευτέρα διέκοψε την παροχή έκτακτης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, ο Όρμπαν έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερεί σκοπίμως τις επισκευές στον αγωγό Druzhba, μέσω του οποίου προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο η Ουγγαρία.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και εξακολουθεί να επισκευάζεται.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μπλόκαρε επίσης το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο είχε συμφωνηθεί σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο - προκαλώντας την οργή των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα.

«Είμαι κατάπληκτος από τη στάση της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. «Δεν θεωρώ σωστό η Ουγγαρία να χρησιμοποιεί τον δικό της αγώνα για ελευθερία για να προδίδει την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ήττας από τον πολιτικό του αντίπαλο Πέτερ Μαγιάρ -η διαφορά τους ανέρχεται σε οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το Poll of Polls του POLITICO- ο Όρμπαν επιχειρεί να παρουσιάσει τον Μαγιάρ ως φιλοουκρανό και φιλοευρωπαίο, κατηγορώντας τον για σιωπή στο ζήτημα του πετρελαίου και της φερόμενης απειλής από το Κίεβο.

«Έχω διατάξει την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών», δήλωσε την Τετάρτη. «Αυτό σημαίνει ότι στρατιώτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απόκρουση ενδεχόμενων επιθέσεων θα αναπτυχθούν κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, αστυνομικές δυνάμεις θα περιπολούν σε συγκεκριμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κέντρα διανομής και κέντρα ελέγχου, ανέφερε ο Όρμπαν. Έχει επίσης επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων στην κομητεία Σαμπολτς-Σατμάρ-Μπέρεγκ, στη βορειοανατολική Ουγγαρία, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Μαγιάρ κατηγορεί τον Όρμπαν για νεποτισμό και διαφθορά και υποστηρίζει ότι, ύστερα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία, είναι υπεύθυνος για τα προβλήματα της ουγγρικής οικονομίας, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, ιδίως στα καύσιμα.

«Αντί να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες των απλών Ούγγρων και των επιχειρήσεων, ο Βίκτορ Όρμπαν επιλέγει να παραπλανά, να προκαλεί και να επιβαρύνει τη χώρα του με μερικούς από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη», έγραψε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η βενζίνη είναι αισθητά φθηνότερη στην Πολωνία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Politico να σχολιάσει τις δηλώσεις του Όρμπαν.



