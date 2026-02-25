Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με αξιωματούχους των ΗΠΑ την Πέμπτη για να συζητήσουν το «πακέτο ευημερίας» και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp ότι οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης τις προετοιμασίες για μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και η Ρωσία, προσθέτοντας ότι το Κίεβο ελπίζει ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

