Ζελένσκι: Συνάντηση Oυκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας

Θα συζητήσουν επίσης τις προετοιμασίες για μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και η Ρωσία, η οποία πιθανότατα να πραγματοποιηθεί αρχές Μαρτίου

Ζελένσκι

Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με αξιωματούχους των ΗΠΑ την Πέμπτη για να συζητήσουν το «πακέτο ευημερίας» και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp ότι οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης τις προετοιμασίες για μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και η Ρωσία, προσθέτοντας ότι το Κίεβο ελπίζει ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, σημειώνει το Reuters.

