Με ταχύτερους ρυθμούς εξελίσσονται τα γεγονότα στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο για τις σπάνιες γαίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία επί της προεδρίας του, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα στη Μόσχα και τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το τι μέλλει γενέσθαι αν εμμείνει στην τακτική της κωλυσιεργίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος θέλησε να εκφράσει άμεσα την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας, «ξεκλειδώνοντας» ένα από τα βασικά αιτήματα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, την παροχή οπλικών συστημάτων για την ενίσχυση της άμυνας απέναντι στη ρωσική στρατιωτική μηχανή.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το αμερικανικό Κογκρέσο ότι σχεδιάζει να εξάγει προϊόντα που σχετίζονται με την άμυνα στην Ουκρανία μέσω άμεσων εμπορικών πωλήσεων (DCS) ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο, επιβεβαίωσε η Kyiv Post, επικαλούμενη πληροφορίες από την ουκρανική κυβέρνηση.

Οι Times επιβεβαίωσαν από ανώνυμη πηγή την πληροφορία: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό ως ένα πρώτο βήμα καλής θέλησης από τον Τραμπ αφού κάναμε αυτό που ήθελε από εμάς», τόνισε η πηγή.

Οριστικοποιούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας

Όσον αφορά στη συμφωνία που επιτεύχθηκε, απομένει η ρύθμιση ορισμένων λεπτομεερειών, οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι ικανές να ανατρέψουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αναλυτές, το Κίεβο κατάφερε να «αμυνθεί» σε κάποιες υπερβολικές απαιτήσεις των Αμερικανών, διατηρώντας «τη γραμμή, παρά τις τεράστιες πιέσεις».

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα διατηρήσει «τον πλήρη έλεγχο του υπεδάφους, των υποδομών και των φυσικών πόρων της».

Επίσης, η Ουκρανία πέτυχε να κάμψει τις αντιστάσεις του Τραμπ, ο οποίος απαιτούσε να αποπληρωθούν τα όπλα που έχουν δώσει οι ΗΠΑ μέχρι τώρα. Ο «λογαριασμός» θα αρχίσει να «τρέχει» από τούδε και στο εξής, με αντάλλαγμα τις σπάνιες γαίες για τις οποίες επιτεύχθηκε η συμφωνία μέσα από... χίλια κύματα.

Η υπογεγραμμένη συμφωνία καθιστά επίσης σαφές ότι οι όροι της δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ΕΕ, και επίσης δεν υποβάλλει την Ουκρανία στη νομική δικαιοδοσία των ΗΠΑ. Δεν δεσμεύει την Ουκρανία να συνεργάζεται μόνο με τις ΗΠΑ σε έργα στο μέλλον και εγγυάται μόνο πρόσβαση στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για αμερικανικές εταιρείες με δίκαιους όρους.

Ο χάρτης με τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας

Εξαιρετικό ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει ο χάρτης με τις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας, Πού βρίσκονται; Πόσα κοιτάσματα έχουν περιέλθει στην κατοχή της Ρωσίας; Πώς θα γίνει η διαχείριση;

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις τοποθεσίες που βρίσκονται οι σπάνιες γαίες στην ουκρανική επικράτεια και σε ποιες έχει εισχωρήσει η ρωσική μπότα μετά την εισβολή.

Ακολουθεί η επικύρωση της συμφωνίας από το ουκρανικό κοινοβούλιο

Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, ενώ οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για την «τεχνική συμφωνία» που πρέπει επίσης να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Το αν και κατά πόσο η συμφωνία θα επηρεάσει τις κινήσεις της Μόσχας στο μέτωπο και τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Ο Ζελένσκι και οι συνεργάτες του ελπίζουν ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα αυξήσει την καλή θέληση προς το Κίεβο από την κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος να επιμένει στην άποψή του ότι ο Ζελένσκι αποτελεί μεγαλύτερο εμπόδιο, σε σχέση με τον Πούτιν, για την επίτευξη μίας συνολικής ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός.

Παρόλα αυτά, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η συμφωνία αποτελεί την έναρξη μιας «ιστορικής οικονομικής εταιρικής σχέσης» και ισχυρίστηκε ότι δείχνει πως οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην Ουκρανία ως σύμμαχο. «Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί ξεκάθαρα στη Ρωσία ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένη σε μια ειρηνευτική διαδικασία με επίκεντρο μια ελεύθερη, κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία μακροπρόθεσμα», τόνισε χαρακτηριστικά.



Πηγή: skai.gr

