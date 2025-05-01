Σε εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η τουρκική αστυνομία στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που ελήφθησαν για να μην γίνουν πορείες και διαδηλώσεις στην εμβληματική πλατεία Ταξίμ.

Από τη νομαρχία της Κωνσταντινούπολης ανακοινώθηκε ότι έγιναν 384 συλλήψεις διαδηλωτών, και κινητοποιήθηκαν 52.656 αστυνομικοί. Κάποια αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ωστόσο ανεβάζουν τώρα τον αριθμό αυτό έως και τους 400, μεταξύ των οποίων και εννέα δικηγόρoı. Οι συλλήψεις έγιναν κυρίως στις περιοχές Μετζιντιγέκιοϊ, Σισλί και Μπεσίκτας, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Ιστορικά, η πλατεία Ταξίμ παραμένει στη συλλογική μνήμη της τουρκικής κοινής γνώμης σύμβολο των συγκεντρώσεων της Πρωτομαγιάς, καθώς το 1977 εκεί είχαν σκοτωθεί πάνω από 34 διαδηλωτές, κατά ορισμένες πηγές 42.

Από πολύ νωρίς το πρωί όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης, ήταν αποκλεισμένοι. Ορισμένοι δρόμοι άρχισαν να δίνονται στην κυκλοφορία από το μεσημέρι, ωστόσο οι περισσότεροι δρόμοι, κυρίως εκείνοι που οδηγούν στην πλατεία Ταξίμ, θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι αργά το βράδυ σε μια μεγάλη έκταση σε ολόκληρο το κέντρο της Κωνσταντινούπολης στην ευρωπαϊκή πλευρά, το ίδιο και οι σταθμοί του μετρό.

Στην ασιατική πλευρά αποκλεισμένη ήταν η Χαλκηδόνα (Καντίκιοϊ), όπου έλαβε χώρα η κεντρική συγκέντρωση των αριστερών συνδικάτων DISK (εργάτες) και KESK (εργαζόμενοι στο Δημόσιο), αριστερών οργανώσεων και κομμάτων. Στην Χαρταλιμή (Καρτάλ) έγινε η συγκέντρωση φιλοκυβερνητικών συνδικάτων, υπό την Turk-Is.

Ο νομάρχης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι επιτρέπονται διαδηλώσεις στις συνοικίες της Χαλκηδόνας και της Χαρταλιμής στην ασιατική ακτή.

Στις συγκεντρώσεις αυτές βρέθηκε και ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, που έκανε λόγο για αυταρχισμό της κυβέρνησης. «Αν οι πλατείες όπως το Ταξίμ είναι όμηροι, αποκλεισμένες, τότε σε εκείνη τη χώρα υπάρχει αυταρχισμός. Κοιτάζοντας σήμερα στην πλατεία Ταξίμ φαίνεται η ανασφάλεια της κυβέρνησης» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οζέλ.

