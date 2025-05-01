Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ για "αντιφατική συμπεριφορά και προκλητικές δηλώσεις" μετά την προειδοποίηση της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη για συνέπειες επειδή παρέχει στήριξη στους Χούθι της Υεμένης και επειδή της επέβαλε νέες κυρώσεις με στόχαστρο το πετρέλαιο εν μέσω των συνομιλιών για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πραγματοποιούν συνομιλίες τον τελευταίο μήνα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των οικονομικών κυρώσεων.

Ενας τέταρτος γύρος συνομιλιών, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη το Σάββατο, θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, όπως δήλωσε σήμερα το Ομάν, για πρακτικούς λόγους. Το Ομάν διαμεσολάβησε στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί όταν συμφωνήσουν σε αυτήν οι δύο πλευρές, έγραψε στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαϊντί.

Δημοσιογράφος της αμερικανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Axios έγραψε ότι η συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή ανάμεσα στο Ιράν, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία (γνωστές συλλογικά ως E3), μπορεί επίσης να αναβληθεί.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να ασχολείται "σοβαρά και αποφασιστικά" στις προσανατολισμένες σε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει συνέπειες για την υποστήριξη των Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη και έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε αυτό που οι Χούθι αποκαλούν αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους.

Η Ουάσινγκτον βομβαρδίζει εντατικά τους Χούθι από τα μέσα Μαρτίου, πλήττοντας περισσότερους από 1.000 στόχους. Η Τεχεράνη λέει ότι οι Χούθι ενεργούν ανεξάρτητα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, επέκρινε «την αντιφατική προσέγγιση των Αμερικανών υπευθύνων λήψης αποφάσεων και την έλλειψη καλής θέλησης και σοβαρότητας στην προώθηση της διπλωματικής οδού», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Η ευθύνη για τις συνέπειες και τις καταστροφικές επιπτώσεις της αντιφατικής συμπεριφοράς και των προκλητικών δηλώσεων Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με το Ιράν θα βαρύνει την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Μπαγκάι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

