Ζελένσκι: Η Ουκρανία θέλει να κυρώσει το συντομότερο τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Να «τρέξουν» το συντομότερο δυνατό οι εξελίξεις και συγκεκριμένα η κύρωση της συμφωνίας για τα ορυκτά επιθυμεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Όπως σχολίασε ο Ουκρανός πρόεδρος, η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για βιομηχανικό εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας».
Επιβεβαίωσε δε τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις ότι η αντιστροφή της κατάστασης, μετά τον δημόσιο διαπληκτισμό στον Λευκό Οίκο, έγινε στο Βατικανό, στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου.
Μάλιστα, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και επιπλέον εξελίξεις, λέγοντας ότι η συμφωνία για τα ορυκτά «ήταν το πρώτο αποτέλεσμα» της συζήτησης στο Βατικανό.
