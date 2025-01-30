Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν επιζώντες ενώ έκανε λόγο για αστοχίες από την πλευρά του πληρώματος του ελικοπτέρου κατά τη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη των δηλώσεών του ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος, το οποίο χαρακτήρισε «πραγματική τραγωδία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πλέον οι επιχειρήσεις εστιάζουν στην ανάσυρση των σορών καθώς «δεν υπάρχουν επιζώντες», ενώ ανακοίνωσε τον διορισμό του Chiris Rocheleau ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας.

Ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης. «Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε σε αυτή τη συντριβή, αλλά έχουμε μερικές πολύ ισχυρές απόψεις και ιδέες», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μερικές πολύ καλές ιδέες, αλλά θα μάθουμε πώς συνέβη αυτή η καταστροφή και θα διασφαλίσουμε ότι τίποτα τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί ποτέ», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Επέκρινε τη διοίκηση του Ομπάμα για την ποιότητα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που κληρονόμησε η κυβέρνηση Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι έπρεπε να βεβαιωθεί ότι είχαν «ανώτερη ευφυΐα». Η κυβέρνηση Μπάιντεν, είπε, «τους άλλαξε ξανά σε χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ».

«Πρέπει να έχουμε μόνο τα υψηλότερα πρότυπα για όσους εργάζονται στο αεροπορικό μας σύστημα», είπε ο Τραμπ. «Άλλαξα τα πρότυπα του Ομπάμα από πολύ μέτρια στην καλύτερη περίπτωση σε εξαιρετικά».

Και συνέχισε: «Το θυμάστε. Μόνο τα υψηλότερα προσόντα. Πρέπει να έχουν την υψηλότερη διάνοια και να είναι ψυχολογικά ανώτεροι άνθρωποι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πληρούν τις προϋποθέσεις για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Δεν ήταν έτσι πριν φτάσω».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Όταν έφτασα το 2016, έκανα αυτή την αλλαγή πολύ νωρίς, γιατί πάντα ένιωθα ότι αυτή ήταν μια δουλειά, όπως και άλλες δουλειές, αλλά αυτή ήταν μια δουλειά που έπρεπε να έχει ανώτερη ευφυΐα, και δεν το κάναμε. Και το είχαμε. Και μετά, όταν έφυγα από το αξίωμα και ανέλαβε ο Μπάιντεν, τα άλλαξε ξανά σε χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ.

«Η πολιτική τους ήταν φρικτή», είπε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τις πολιτικές DEI, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνες για τη σύγκρουση, επικρίνοντας τη «διαφορετικότητα» στις προσλήψεις από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας υπό τους προκατόχους του, αφού ο ίδιος τερμάτισε μια σειρά από προγράμματα ποικιλομορφίας, δικαιοσύνης και ένταξης σε όλη την κυβέρνηση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για τη δεύτερη θητεία του.

Ο Πρόεδρος Τραμπ με τις δηλώσεις του υποδηλώνει ότι το ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού ευθύνεται για τη συντριβή, λέγοντας ότι ενώ οι πιλότοι του αεροσκάφους «έκαναν τα πάντα σωστά», το ελικόπτερο που το χτύπησε «πήγαινε από μια γωνία που ήταν απίστευτα κακή».

Ο Τραμπ, ειδικότερα, είπε ότι ενώ το ελικόπτερο μπορούσε να μετακινηθεί για κάποιο λόγο παρέμεινε στην πορεία του.

«Είχαμε μια κατάσταση όπου ένα ελικόπτερο που είχε την ικανότητα να σταματήσει, θα μπορούσε να είχε επιβραδύνει το ελικόπτερο, θα μπορούσε να σταματήσει ή να ανέβει ή να κατέβει», είπε. «Για κάποιο λόγο, απλώς συνέχισε».

Είπε ότι οι προειδοποιήσεις που είχαν δοθεί στο ελικόπτερο θα έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, αλλά τόνισε ότι «οι άνθρωποι στο ελικόπτερο έπρεπε να είχαν δει πού πήγαιναν».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε επαφή με τη Μόσχα για τους Ρώσους επιβαίνοντες που σκοτώθηκαν στην αεροπορική σύγκρουση.

«Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τη Ρωσία», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν η Ουάσιγκτον θα διευκολύνει την επιστροφή των σορών των Ρώσων υπηκόων, είπε: «Η απάντηση είναι ναι, θα διευκολύνουμε». Πρόσθεσε ότι στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν και επιβάτες άλλων εθνικοτήτων.

Πηγή: skai.gr

