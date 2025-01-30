Ρωσία: Ιστορικός προτείνει τη μετονομασία του Φινλανδικού Κόλπου

Κάντο όπως ο Τραμπ… Ένας Ρώσος ιστορικός και ερευνητής πρότεινε τη μετονομασία του Φινλανδικού Κόλπου σε «Κόλπο της Αγίας Πετρούπολης», επικαλούμενος το πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ με το οποίο μετονομάζεται ο o Κόλπος του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής». Έχουμε προηγούμενο, αναφέρει ο Μιχαήλ Μιάγκοφ διευθυντής έρευνας στη Ρωσική Στρατιωτική Ιστορική Εταιρεία.



«Γιατί τον ονομάζουμε Φινλανδικό Κόλπο;» διερωτήθηκε ο Μιάγκοφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Η Αγία Πετρούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη σε αυτόν τον κόλπο. Ένα λογικό όνομα για αυτόν θα ήταν ο Κόλπος της Αγίας Πετρούπολης» υποστήριξε.

Ο Κόλπος της Φινλανδίας από τον οποίο βρέχονται η Ρωσία, η Φινλανδία και η Εσθονία συνδέεται με τη Βαλτική Θάλασσα. Εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο στρατός της Εσθονίας δήλωσε το περασμένο φθινόπωρο ότι συνεργάζεται με τη Φινλανδία σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για να κλείσει ο κόλπος στα ρωσικά πλοία σε περίπτωση απειλών για την ασφάλεια.Πάντως, η πρόταση του Μιάγκοφ αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, ακόμη και από ορισμένους Ρώσους αξιωματούχους.«Γιατί πρέπει να αντιγράψουμε τον Τραμπ;δήλωσε η βουλευτής της Κρατικής Δούμαςστον ειδησεογραφικό ιστότοπο Podyom, υπονοώντας ότι οι δηλώσεις του Μιάγκοφ «ήταν χιούμορ».

