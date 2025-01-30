Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάντο όπως ο Τραμπ: Ρώσος ιστορικός προτείνει τη μετονομασία του... Φινλανδικού Κόλπου

Έχουμε προηγούμενο, αναφέρει ο Μιχαήλ Μιάγκοφ διευθυντής έρευνας στη Ρωσική Στρατιωτική Ιστορική Εταιρεία για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού

Ρωσία: Ιστορικός προτείνει τη μετονομασία του Φινλανδικού Κόλπου

Κάντο όπως ο Τραμπ…  Ένας Ρώσος ιστορικός και ερευνητής πρότεινε τη μετονομασία του Φινλανδικού Κόλπου σε «Κόλπο της Αγίας Πετρούπολης», επικαλούμενος το πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ με το οποίο μετονομάζεται ο o Κόλπος του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής». Έχουμε προηγούμενο, αναφέρει ο Μιχαήλ Μιάγκοφ διευθυντής έρευνας στη Ρωσική Στρατιωτική Ιστορική Εταιρεία. 

«Γιατί τον ονομάζουμε Φινλανδικό Κόλπο;» διερωτήθηκε ο Μιάγκοφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Η Αγία Πετρούπολη είναι η μεγαλύτερη πόλη σε αυτόν τον κόλπο. Ένα λογικό όνομα για αυτόν θα ήταν ο Κόλπος της Αγίας Πετρούπολης» υποστήριξε.



Ο Κόλπος της Φινλανδίας από τον οποίο βρέχονται η Ρωσία, η Φινλανδία και η Εσθονία συνδέεται με τη Βαλτική Θάλασσα. Εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο στρατός της Εσθονίας δήλωσε το περασμένο φθινόπωρο ότι συνεργάζεται με τη Φινλανδία σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για να κλείσει ο κόλπος στα ρωσικά πλοία σε περίπτωση απειλών για την ασφάλεια.

Πάντως, η πρόταση του Μιάγκοφ αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, ακόμη και από ορισμένους Ρώσους αξιωματούχους.

«Γιατί πρέπει να αντιγράψουμε τον Τραμπ; Εδώ που τα λέμε, είμαστε σοβαροί άνθρωποι», δήλωσε η βουλευτής της Κρατικής Δούμας Γέλενα Τραπέκο στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Podyom, υπονοώντας ότι οι δηλώσεις του Μιάγκοφ «ήταν  χιούμορ». 
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark