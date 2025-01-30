Ακριβώς μόλις ακούσαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης στις 6 μ.μ. ώρα Αθήνας μετά το ατύχημα.

Ο νέος πρόεδρος φέρεται να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, είτε στην αίθουσα έκτακτων καταστάσεων είτε να ενημερώνεται από εκεί.

Λίγο μετά το ατύχημα χθες το βράδυ, ο Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι «φαίνεται πως θα έπρεπε να είχε αποτραπεί».

Έχει δραστηριοποιηθεί στον λογαριασμό του τις τελευταίες ώρες, λέγοντας: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για το τρομερό ατύχημα που συνέβη στο Αεροδρόμιο Reagan National.

Ας ευλογήσει ο Θεός τις ψυχές τους. Ευχαριστούμε για τη φανταστική δουλειά που κάνουν οι πρώτοι ανταποκριτές.

Παρακολουθώ την κατάσταση και θα παρέχω περισσότερες λεπτομέρειες καθώς προκύπτουν».

Πηγή: skai.gr

