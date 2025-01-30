Μια 32χρονη νοσοκόμα είναι το πρώτο θύμα του ιού Έμπολα, στην Καμπάλα, πρωτεύουσα της Ουγκάντας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η ασθενής, η οποία πέθανε χθες Τετάρτη ήταν νοσηλεύτρια στο κεντρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας ενώ όταν εμφάνισε σημάδια του ιού αναζήτησε θεραπεία σε τρία νοσοκομεία της Καμπάλας.

Η επιβεβαίωση ακολουθεί την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από τρία εθνικά εργαστήρια παραπομπής, δήλωσε το υπουργείο Υγείας στο X, επικαλούμενο τη Μόνιμη Γραμματέα Νταϊάνα Άτγουιν.

Οι αρχές έχουν στείλει κλιμάκια στις περιοχές όπου το θύμα αναζήτησε θεραπεία καθώς και στα 44 μέλη της οικογένειάς του.

Υπενθυμίζεται ότι το ξέσπασμα, που προκλήθηκε από τον ιό Έμπολα του Σουδάν, έρχεται μόλις δύο χρόνια από τότε που η χώρα κήρυξε το τέλος της επιδημίας.

