Γαλλία: 15χρονη σκοτώθηκε σε δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο - Θετικός σε ναρκωτικές ουσίες ο οδηγός

Μια 15χρονη σκοτώθηκε και 20 μαθητές τραυματίστηκαν σε ένα δυστύχημα σήμερα το πρωί στη Γαλλία με την εμπλοκή ενός σχολικού λεωφορείου, ο οδηγός του οποίου βγήκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ένα τεστ σάλιου που ανιχνεύει ναρκωτικές ουσίες και στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός ηλικίας 26 ετών «είναι θετικό», ανακοίνωσε η εισαγγελία του Σαρτρ, στο δυτικό Παρίσι.

«Αμέσως πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία αίματος, προκειμένου να διεξαχθεί, επειγόντως, μία ανάλυση, η οποία θα επιβεβαιώσει ή όχι την παρουσία ναρκωτικών ουσιών στο αίμα του οδηγού του λεωφορείου», διευκρίνισε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Σεβαλιέ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο οδηγός έδωσε μία πρώτη εξήγηση, λέγοντας πως «βρέθηκε στον δρόμο του ένα όχημα, το οποίο κινείτο σε πολύ κοντινή απόσταση στη διαχωριστική γραμμή, θέλησε να το αποφύγει και κατέληξε στο χαντάκι», διευκρίνισε ο Σεβαλιέ.

Ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση και μία έρευνα ξεκίνησε για ανθρωποκτονία και πρόκληση βλαβών εξ αμελείας.

Σύμφωνα με έναν προκαταρκτικό απολογισμό, μία 15χρονη μαθήτρια σκοτώθηκε και άλλα 20 παιδιά τραυματίστηκαν, με την κατάστασή τους να κρίνεται «σχετικά επείγουσα». Δεκατέσσερα εξ αυτών «διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Σατοντούν». Ένας πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 31 τραυματισμένους μαθητές.

Ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας Φιλίπ Ταμπαρό, ο οποίος μετέβη στο σημείο του δυστυχήματος το μεσημέρι, δήλωσε συγκινημένος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, μπροστά σε μία «τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει», με «τη σκέψη του να βρίσκεται κοντά στους γονείς της Ζοανά, η οποία έχασε τη ζωή της σε αυτό το δυστύχημα».

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στο Ερευνητικό Γραφείο Δυστυχημάτων στις χερσαίες συγκοινωνίες να διεξάγει έρευνα, προκειμένου να καθοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, ταυτόχρονα με τη δικαστική έρευνα.

«Εμπειρογνώμονες επί αυτών των θεμάτων θα μπορέσουν να πουν τι συνέβη σχετικά με την οδήγηση, την ταχύτητα, τα υλικά, τον δρόμο, την ευθύνη ενός ή του άλλου εφόσον υπάρχει, εάν εμπλέκονται ή όχι άλλα οχήματα», εξήγησε ο ίδιος.

Ένα έκτακτο ιατρο-ψυχολογικό δίκτυο ενεργοποιήθηκε «για τη στήριξη των θυμάτων και των οικείων τους».

«Με μεγάλη συγκίνηση και τεράστια θλίψη έμαθα, από τη Μαγιότ, για τον θάνατο μιας μαθήτριας από το Σατοντούν, σε ένα δυστύχημα με ένα σχολικό λεωφορείου που σημειώθηκε το πρωί, το οποίο είχε επίσης πολλούς τραυματίες μεταξύ των μαθητών που επέβαιναν», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

