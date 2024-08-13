Το αμερικανικό συνδικάτο των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (UAW) κατέθεσε μήνυση σήμερα, σε ομοσπονδιακό εργατοδικείο, εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ, κατηγορώντας τους δύο δισεκατομμυριούχους για «απόπειρες εκφοβισμού και απειλή» σε βάρος των εργαζομένων.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο και ο Μασκ, δηλωμένος υποστηρικτής του, συζήτησαν το βράδυ της Δευτέρας στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας διάφορες ριζοσπαστικές θεωρίες.

«Βλέπω τι κάνετε. Φτάνετε, ρωτάτε "Μήπως θέλετε να παραιτηθείτε;" και εκείνοι ξεκινούν απεργία», είπε ο Τραμπ στον συνομιλητή του.

«Εκείνοι απεργούν και εσείς λέτε: "Καλά λοιπόν, απολύεστε όλοι. Απολύεστε όλοι"», συνέχισε. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, οι δύο άνδρες ακούγονται να καγχάζουν.

Το συνδικάτο εξήγησε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον «των επαίσχυντων δισεκατομμυριούχων Ντόναλντ Τραμπ και Ίλον Μασκ για τις παράνομες απόπειρές τους να απειλήσουν και να εκφοβίσουν τους εργαζομένους που κινητοποιούνται προχωρώντας σε συμφωνημένες, προστατευόμενες δράσεις, όπως είναι οι απεργίες».

«Με βάση την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να απολυθούν επειδή απεργούν και η απειλή απόλυσης είναι παράνομη», πρόσθεσε το συνδικάτο, το οποίο έχει προσφέρει τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις, την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία. Προηγουμένως, στήριζε τον Τζο Μπάιντεν. «Ο Τραμπ και ο Μασκ θέλουν και οι δύο οι εργαζόμενοι να κάθονται ήσυχα και να το βουλώνουν και γελούν ανοιχτά μ’ αυτό. Είναι αποκαρδιωτικό, παράνομο και απολύτως προβλέψιμο από αυτούς τους δυο παλιάτσους», είπε ο πρόεδρος του συνδικάτου, ο Σον Φέιν.

Ο Μασκ είναι ο ιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων, της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Χ, της SpaceX και της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla. Στο παρελθόν επικρίθηκε επειδή παρεμπόδιζε τον συνδικαλισμό των υπαλλήλων του σε όλον τον κόσμο. Αφού εξαγόρασε την πλατφόρμα Twitter (νυν Χ), προχώρησε σε μαζικές απολύσεις ενώ στα μέσα Απριλίου ανακοίνωσε ότι θα απολυθεί «πάνω από το 10%» του εργατικού δυναμικού της Tesla σε όλον τον κόσμο, δηλαδή τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι.

Πολλές μηνύσεις έχουν κατατεθεί επίσης στην Καλιφόρνια από πρώην εργαζομένους στην SpaceX που κατήγγειλαν «αντίποινα» εναντίον εκείνων που προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, τα αντίποινα πήραν τη μορφή απόλυσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

