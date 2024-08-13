Μελβούρνη: Απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια - Τι προκάλεσε την οργή του δημάρχου

Στην απαγόρευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών προχώρησαν οι αξιωματούχοι στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στη Μελβούρνη με την αιτιολογία ότι θέτουν μη αποδεκτούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Τα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στους δρόμους της Μελβούρνης τον Φεβρουάριο του 2022, με την προοπτική να έχουν μια δοκιμαστική περίοδο δύο χρόνων.

Ωστόσο, από τότε εκατοντάδες ατυχήματα έγιναν πηγή παραπόνων και οργής των πολιτών.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της Μελβούρνης δήλωσε, όπως μεταδίδει το BBC, ότι ατυχήματα με ηλεκτρικά σκούτερ είχαν προκαλέσει ακόμη και θανάτους και εγκεφαλικές βλάβες, με τραυματισμούς κυρίως σε νεότερους ασθενείς.

Αγανακτισμένος ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος της Μελβούρνης δήλωσε ότι έχει «βαρεθεί» με την κακή συμπεριφορά ορισμένων χρηστών ηλεκτρικών πατινιών.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι καβαλάνε με τα πατίνια πεζοδρόμια. Ο κόσμος δεν τα παρκάρει σωστά. Τα βλέπεις αναποδογυρισμένα, διάσπαρτα στην πόλη σαν κομφετί, σαν σκουπίδια, δημιουργώντας τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος περαστικός»είπε ο Nicholas Reece στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό 3AW.

Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να κινηθούν με ταχύτητα έως και 26 χλμ./ώρα (16 μίλια/ώρα).

Η απάντηση των εταιρειών με ηλεκτρικά πατίνια

Οι εταιρείες Lime και Neuron έλαβαν εντολή να αφαιρέσουν τα ηλεκτρικά πατίνια τους από τη Μελοβούρνη εντός 30 ημερών.

Περίπου 1.500 σκούτερ Lime and Neuron είχαν διανεμηθεί σε όλη την πόλη από την έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι είχαν επενδύσει σημαντικά τους τελευταίους μήνες για να βελτιώσουν την ασφάλεια και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των σκούτερ, με τη Neuron να λέει ότι σχεδιάζει να εγκαταστήσει κάμερες AI σε σκούτερ για να αποτρέψει την κακή χρήση.

Εκπρόσωπος της μίας εκ των δύο εταιρειών κατήγγειλε τη γενική απαγόρευση του δημοτικού συμβουλίου, λέγοντας ότι είχαν συζητήσει με αξιωματούχους της πόλης για να εισαγάγουν μέτρα όπως ο περιορισμός της χρήσης σκούτερ σε λιγότερο κυκλοφοριακά σημεία της πόλης ή η δημιουργία ζωνών οδήγησης.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι υπολείπονται ακόμα έξι μήνες για την ολοκλήρωση των συμβολαίων τους.

Πηγή: skai.gr

