ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον δεν εμπλέκεται στην ουκρανική εισβολή στη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε καμία πτυχή σχεδιασμού ή προετοιμασίας της ουκρανικής εισβολής στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ.

Η Ουκρανία αιφνιδίασε τη Μόσχα στέλνοντας την προηγούμενη εβδομάδα χιλιάδες στρατιώτες στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά την οποία το Κίεβο λέει ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, που συνιστούν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

