Οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ βρίσκονται από το πρωί αντιμέτωπες με την πρώτη ημέρα εφαρμογής των περικοπών πτήσεων κατά 4% σε 40 μεγάλα αεροδρόμια. Πρόκειται για την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την εναέρια κυκλοφορία λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των ελέγχων εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες αποδίδονται στη συνεχιζόμενη και πρωτοφανή σε διάρκεια, κυβερνητική αναστολή λειτουργιών.

Τα μέτρα, που τέθηκαν σε ισχύ στις 6 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (11:00 GMT), αφορούν περίπου 700 πτήσεις εσωτερικού των τεσσάρων μεγαλύτερων αερομεταφορέων: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines και United Airlines. Η περικοπή προβλέπεται να αυξηθεί σε 6% την Τρίτη και έως 10% μέχρι τις 14 Νοεμβρίου, εφόσον το shutdown συνεχιστεί.

«Περαιτέρω περικοπές θα είναι προβληματικές», προειδοποιεί η American Airlines

Ο διευθύνων σύμβουλος της American Airlines, Ρόμπερτ Άισομ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αναμένονται σημαντικές αναταράξεις για τους επιβάτες από τις αρχικές περικοπές πτήσεων που επέβαλε η κυβέρνηση, ωστόσο προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των ακυρώσεων θα είναι προβληματική.

«Αυτό το επίπεδο ακυρώσεων θα αυξηθεί με τον χρόνο και αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα», ανέφερε ο Άισομ στο CNBC.

Οι περικοπές το Σάββατο αναμένεται να είναι μικρότερες, καθώς οι αεροπορικές εκτελούν συνήθως λιγότερες πτήσεις τα σαββατοκύριακα, αλλά τη Δευτέρα η πραγματικότητα θα είναι δύσκολη.

Η United Airlines ανακοίνωσε ότι το 50% των επιβατών που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις, έκαναν κρ'ατηση σε άλλες πτήσεις εντός τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

Καθυστερήσεις από την FAA και ελλείψεις προσωπικού

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) δεν δημοσίευσε τον τελικό κατάλογο των επηρεαζόμενων αεροδρομίων παρά μόνο στις 7:30 μ.μ. της Πέμπτης, λιγότερο από 12 ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι περικοπές, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τις ενστάσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Οι εταιρείες συνεχίζουν παράλληλα να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των απουσιών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς η FAA μειώνει τον ρυθμό των πτήσεων για να διαχειριστεί τα προβλήματα στελέχωσης. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, ανέφερε ότι το 20% έως 40% των ελεγκτών δεν προσέρχεται στην εργασία του σε καθημερινή βάση.

Κατά τη διάρκεια της ιστορικά μακροχρόνιας, 38 ημερών, κυβερνητικής αναστολής λειτουργιών, 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπάλληλοι ελέγχου ασφαλείας, εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Την Παρασκευή, η FAA επέβαλε προγράμματα καθυστερήσεων απογείωσης σε Όστιν και «Ρίγκαν Ουάσινγκτον Νάσιοναλ», επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού, ενώ περιόρισε και την πραγματοποίηση διαστημικών εκτοξεύσεων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να απορρίψει ορισμένες περικοπές εάν θεωρηθεί πως επηρεάζουν δυσανάλογα συγκεκριμένες κοινότητες, και προανήγγειλε πιθανή μείωση έως και 10% στις πτήσεις γενικής αεροπορίας σε αεροδρόμια με υψηλή κυκλοφορία, εφόσον η στελέχωση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

