Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Για δραστικές κινήσεις προειδοποιεί ο υπουργός μεταφορών

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι αναμένεται να διατάξει μείωση της προγραμματισμένης εναέριας κυκλοφορίας κατά 10% σε 40 μεγάλα αεροδρόμια από την Παρασκευή, χωρίς να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του lockdown της κυβέρνησης, ανέφεραν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Το κλείσιμο των πτήσεων έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 αξιωματικούς της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών να εργάζονται άμισθοι, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες χιλιάδες πτήσεις.

Ο Ντάφι είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ότι εάν το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνεχιζόταν για άλλη μια εβδομάδα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μαζικό χάος» και να τον αναγκάσει να κλείσει μέρος του εθνικού εναέριου χώρου, μια δραστική κίνηση που θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά την αμερικανική αεροπορία.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό του lockdown, επικαλούμενες κινδύνους για την ασφάλεια της αεροπορίας.

Οι μετοχές μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των United Airlines και American Airlines, υποχώρησαν κατά περίπου 1% στις συναλλαγές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 3,2 εκατομμύρια επιβάτες έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω της αυξανόμενης απουσίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας από την έναρξη του lockdown την 1η Οκτωβρίου. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκφράσει ανησυχίες στους βουλευτές σχετικά με τον αντίκτυπο στις λειτουργίες.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει ότι οι κρατήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν εάν συνεχιστεί το lockdown. Περισσότερες από 2.100 πτήσεις καθυστέρησαν την Τετάρτη.

Την Τρίτη, ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε ότι το 20% με 40% των ελεγκτών στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια της υπηρεσίας δεν εμφανίζονταν στην εργασία τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.