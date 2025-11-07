Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση σκοπευτικών όπλων σε επίλεκτη αστυνομική μονάδα της Βραζιλίας, παρά τις προειδοποιήσεις Αμερικανών διπλωματών ότι τα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, μια απόφαση που επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αιματηρή επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου σκοτώθηκαν 121 άνθρωποι.

Όπως σημειώνει το Reuters, η αστυνομική μονάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο που αγόρασε τα όπλα, γνωστή ως BOPE, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε επιχείρηση της περασμένης εβδομάδας που άφησε πίσω της 121 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικοί. Η επιχείρηση αυτή προκάλεσε καταδίκη από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ορισμένες από τις δολοφονίες ενδέχεται να ήταν παράνομες.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αστυνομίας του Ρίο που είδε το Reuters, η μονάδα BOPE αγόρασε 20 τυφέκια ελεύθερων σκοπευτών, που κατασκευάζονται από την εταιρεία Daniel Defense LLC, με έδρα την Τζόρτζια των ΗΠΑ, σε μια μη ανακοινωθείσα συμφωνία τον Μάιο του 2023. Τα όπλα παραδόθηκαν το 2024, εν μέσω διαφωνιών στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την καταλληλότητα της πώλησης, όπως προκύπτει από έγγραφα της αστυνομίας του Ρίο και του State Department.

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, οι εξαγωγές όπλων απαιτούν συνήθως κυβερνητική έγκριση. Αν και το υπουργείο Εμπορίου εκδίδει συνήθως την τελική άδεια, το υπουργείο Εξωτερικών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία.

Η τότε πρέσβης των ΗΠΑ στη Βραζιλία, Ελίζαμπεθ Μπέιγκλι, εξέφρασε την αντίθεσή της στη συμφωνία, όπως και αρκετοί διπλωμάτες που εργάζονταν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με υπόμνημα του State Department του Ιανουαρίου 2024 που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το υπόμνημα χαρακτηρίζει τη μονάδα BOPE ως «μία από τις πλέον διαβόητες αστυνομικές δυνάμεις στη Βραζιλία όσον αφορά τις δολοφονίες αμάχων».

Η αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο, της οποίας η BOPE αποτελεί επίλεκτη μονάδα, ευθύνεται για 703 ανθρωποκτονίες το περασμένο έτος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Βραζιλιάνικο Φόρουμ Δημόσιας Ασφάλειας.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει εάν τα συγκεκριμένα όπλα αμερικανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν από την BOPE στην επιχείρηση της περασμένης εβδομάδας.

Η BOPE προμηθεύτηκε επίσης σιγαστήρες για τα τυφέκια, οι οποίοι κατασκευάζονταν από την εταιρεία Griffin Armament με έδρα το Ουισκόνσιν, όμως, σύμφωνα με έγγραφα και πηγές, η αποστολή τους αρχικά μπλοκαρίστηκε από την αμερικανική κυβέρνηση. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν οι σιγαστήρες εστάλησαν τελικά αργότερα, αν και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι δεν εστάλησαν.

«Οι καταστροφικές εξωτερικές πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης ενίσχυσαν τις πιο βίαιες συμμορίες του ημισφαιρίου μας», δήλωσε εκπρόσωπος του State Department στο Reuters. «Πέρυσι, το υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Μπάιντεν αρνήθηκε κρίσιμο αμυντικό εξοπλισμό σε αξιόπιστους εταίρους ασφαλείας στη Βραζιλία, ενώ τους ζήτησε να προστατεύσουν τον πρόεδρο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στο Ρίο το 2024. Για ένα ασφαλέστερο ημισφαίριο, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας διαθέτουν όσα χρειάζονται για να πολεμήσουν τους αδίστακτους εγκληματίες.»

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε επισκεφθεί τη Βραζιλία στα τέλη του 2024 για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της G20.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ προώθησε την πώληση

Η αγορά, αξίας περίπου 150.000 δολαρίων, δεν ήταν η πρώτη του είδους της για τη μονάδα BOPE. Σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η μονάδα είχε ήδη εισαγάγει επιτυχώς τουλάχιστον 800 αμερικανικής κατασκευής τυφέκια στο παρελθόν. Ωστόσο, λόγω των φονικών επιδρομών τα τελευταία χρόνια η στάση ορισμένων διπλωματών έχει αλλάξει, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Ανάμεσα στους πιο ένθερμους υποστηρικτές της συναλλαγής φέρεται να ήταν ο Ρικάρντο Πίτα, τότε ανώτερος σύμβουλος πολιτικής για τη Λατινική Αμερική στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, που ελεγχόταν από τους Ρεπουμπλικανούς. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα, επιβεβαίωσαν τον ρόλο του Πίτα περιγράφοντας εσωτερικές διεργασίες.

Σήμερα, ο Πίτα υπηρετεί ως ανώτερος σύμβουλος για τις Υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου στο State Department. Στο πλαίσιο αυτό, ο γεννημένος στη Βενεζουέλα αξιωματούχος συναντήθηκε τον Μάιο με τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη φυλακή και υπήρξε στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμος υπερασπιστής της δράσης της BOPE.





Πηγή: skai.gr

