Net Zero Leaders: Ποιες εταιρείες διακρίνονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη για τους «πράσινους» στόχους τους

Μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να δίνουν οι μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, την ώρα που οι ειδικοί κρούουν συνεχώς το καμπανάκι για τις επιπτώσεις της, οι οποίες γίνονται πλέον ορατές με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Από εταιρείες με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα μέχρι ενεργειακές, κάθε χρόνο το Forbes αναδεικνύει τις κορυφαίες εταιρείες στις ΗΠΑ που σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, και αντίστοιχα οι Financial Times τις κορυφαίες εταιρείες της Ευρώπης που πετυχαίνουν τον στόχο τους για ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar Sustainalytics για το Forbes, στο top 10 για το 2026 είναι οι εξής:

Rivian Automotive Tesla HPE (Hewlett Packard Enterprise) Philip Morris International HP Inc. Pfizer NRG Energy PPL Corporation American Airlines Group Apple

Οι εταιρείες αυτές ξεχωρίζουν για τις χαμηλές εκπομπές ρύπων κατά τη χρήση των προϊόντων τους ή για σημαντικές επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια. Η Rivian Automotive και η Tesla κερδίζουν τις δύο πρώτες θέσεις χάρη στα ηλεκτρικά τους οχήματα και τη χρήση καθαρής ενέργειας.

Αντίστοιχα, στη λίστα «Europe’s Climate Leaders 2025» των Financial Times και της Statista, οι εταιρείες που ξεχώρισαν για το 2025 είναι οι:



Tele2 (Σουηδία) Energias de Portugal (Πορτογαλία) Millennium bcp (Πορτογαλία) Telia (Σουηδία) Deutsche Telekom (Γερμανία)

Γιατί είναι σημαντικός ο στόχος για Net Zero

Ο στόχος και η διάκριση για μια εταιρεία στο Net Zero αφορά πρωτίστως το ίδιο το περιβάλλον, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά ωφελεί και τις ίδιες τις εταιρείες, γιατί αλλάζουν και γίνονται πράσινες για να αναδειχθούν και να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική ελεύθερη αγορά.

Οι τράπεζες και οι μεγάλοι επενδυτές δεν χρηματοδοτούν, ούτε επενδύουν πλέον τόσο εύκολα σε εταιρείες που μολύνουν ανεξέλεγκτα τον πλανήτη, επομένως αν μια εταιρεία δεν έχει πλάνο Net Zero, στο μέλλον δεν θα βρίσκει κεφάλαια.

Επίσης, ο στόχος αφορά και τη μείωση του κόστους, καθώς οι εταιρείες που στρέφονται στην πράσινη ενέργεια και στην κυκλική οικονομία (ανακύκλωση, εξοικονόμηση) γλιτώνουν εκατομμύρια από τους λογαριασμούς ρεύματος και τις πρώτες ύλες.

Πηγή: skai.gr

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