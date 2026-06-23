Η κοινωνική ευθύνη στην ψηφιακή εποχή: Όταν η ηθική γίνεται κανόνας για την επιτυχία των επιχειρήσεων

Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να βασίζονται μόνο στη διαφήμιση και την προβολή καθώς η κοινωνία απαιτεί να υπάρχει ευθύνη - εκτός από το περιβάλλον - και απέναντι στον άνθρωπο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που μεγάλες επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με το σκληρό πρόσωπο του «cancel culture» στο διαδίκτυο. Μια καταγγελία για κακές συνθήκες εργασίας, μια διάκριση εις βάρος εργαζομένων, ένα σκάνδαλο, αρκούν για να πυροδοτήσουν ένα παγκόσμιο ψηφιακό μποϊκοτάζ σε μια εταιρεία. Σε λίγες ώρες, η φήμη που χτίζεται για χρόνια μπορεί να γκρεμιστεί, οδηγώντας σε τεράστια οικονομική ζημιά, επειδή η εταιρεία απέτυχε παταγωδώς στο S (Social) των κριτηρίων ESG. Αυτό μας δείχνει η υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα δεν είναι ζήτημα δημοσίων σχέσεων, αλλά ο νέος, σκληρός κανόνας για την επιβίωση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως μια επιχείρηση οφείλει να κοιτά πέρα από τα κέρδη της και να δείχνει υπευθυνότητα σε τρία μέτωπα: στους εργαζομένους της, στους πελάτες της και στην κοινωνία.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη, δηλαδή το να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι – ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής – έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και νιώθουν ότι η αξία τους αναγνωρίζεται έμπρακτα.

Αυτό μάλιστα είναι και μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση καθώς όταν σε μια ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες και υπόβαθρα, γεννιούνται πιο φρέσκες και καινοτόμες ιδέες και οι εταιρείες μπορούν να συνδεθούν πιο ουσιαστικά με την αγορά.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που σέβονται τους ανθρώπους τους γίνονται «μαγνήτης» για τα κορυφαία ταλέντα και κερδίζουν την πιστότητα των καταναλωτών, οι οποίοι θέλουν να στηρίζουν όσους δείχνουν κοινωνική ευαισθησία.

Οι 4 πυλώνες για μια εταιρεία

Μια εταιρεία που θέλει να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο εστιάζει στα εξής:

Σεβασμός στην καθημερινότητα: Καθιερώνει ευέλικτα ωράρια ώστε οι εργαζόμενοι να βρίσκουν ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική τους ζωή. Δίκαιες συνθήκες εργασίας: Εξασφαλίζει σωστούς μισθούς, ασφάλεια και υγεία. Στήριξη της κοινωνίας: Βοηθά την κοινωνία μέσα από φιλανθρωπικές δράσεις και εθελοντισμό. Ηθικές αποφάσεις: Κάθε φορά που η διοίκηση σχεδιάζει το επόμενο βήμα της, εξετάζει πρώτα αν αυτή η κίνηση θα κάνει καλό στους ανθρώπους γύρω της.

Ο ρόλος των επενδυτών

Εκτός από την κοινωνία, αυστηροί κριτές των επιχειρήσεων είναι και οι επενδυτές. Πριν αποφασίσουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους, ελέγχουν πλέον και τις κοινωνικές επιδόσεις μιας εταιρείας, εκτός από τους οικονομικούς ισολογισμούς. Αν μια επιχείρηση ρυπαίνει, εκμεταλλεύεται το προσωπικό της ή αδιαφορεί για το κοινωνικό σύνολο, είναι πολύ δύσκολο να επενδύσει κανείς σε αυτήν. Και αυτό ηθικά πιέζει τις διοικήσεις να αλλάξουν νοοτροπία.

Η κοινωνική διάσταση του ESG είναι καθοριστική για κάθε επιχείρηση που θέλει να πετύχει ή να παραμείνει επιτυχημένη. Η ψηφιακή εποχή δεν συγχωρεί τα επικοινωνιακά κόλπα και απαιτεί αυθεντικότητα. Και οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον είναι εκείνες που θα καταλάβουν ότι οι άνθρωποι είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό τους.

Έτσι, η επένδυση στην κοινωνική ευθύνη είναι ο μόνος δρόμος για να χτιστεί μια σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης με την κοινωνία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

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