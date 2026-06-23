ESG stories: Οταν οι εταιρείες κάνουν τη διαφορά

Τα τελευταία χρόνια, το ESG έχει περάσει από τη θεωρία στην πράξη και αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της στρατηγικής ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων. Περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι απλώς τρεις ακόμη δείκτες αξιολόγησης, αλλά παράγοντες που επηρεάζουν τη φήμη, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα μιας εταιρείας. Επενδυτές, πελάτες και εργαζόμενοι αναζητούν πλέον επιχειρήσεις που λειτουργούν με υπευθυνότητα και διαφάνεια, ενώ οι απαιτήσεις της αγοράς γίνονται όλο και πιο αυστηρές.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, το ESG εξελίσσεται σε αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.