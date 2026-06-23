Πώς μετριέται το ESG: Ποιος δίνει τον βαθμό

Μια εταιρεία μπορεί να διαφημίζει τη βιωσιμότητά της, να εκδίδει εντυπωσιακές εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας και να δεσμεύεται δημόσια για το Net Zero. Όμως το ερώτημα είναι ποιος κρίνει αν όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;

Η απάντηση δεν κρύβεται σε κάποια κρατική ή σε κάποια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, τουλάχιστον όχι ακόμα. Βρίσκεται σε έναν κόσμο ιδιωτικών οργανισμών αξιολόγησης που έχουν αναδειχθεί σε αθόρυβους αλλά καθοριστικούς διαιτητές της επιχειρηματικής αξιοπιστίας.

Ποιος δίνει τον βαθμό

Οργανισμοί όπως η MSCI, η Sustainalytics, η S&P Global και το CDP (Carbon Disclosure Project) αξιολογούν σήμερα χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας κλίμακες και μεθοδολογίες που δεν είναι ίδιες μεταξύ τους.

Η MSCI βαθμολογεί από CCC έως AAA. Η Sustainalytics μετράει τον «κίνδυνο ESG» που φέρει μια επιχείρηση. Το CDP εξειδικεύεται στις εκπομπές άνθρακα και την κλιματική διαχείριση.

Τα δεδομένα τους αντλούνται από εταιρικές εκθέσεις, δημόσιες πηγές, ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι ίδιες οι εταιρείες και όλο και πιο συχνά από ανεξάρτητους ελεγκτές. Το αποτέλεσμα καθορίζει αν ένα επενδυτικό κεφάλαιο θα επιλέξει να μπει ή να φύγει από μια μετοχή, αν μια τράπεζα θα προσφέρει ευνοϊκό επιτόκιο, αν ένας προμηθευτής θα υπογράψει σύμβαση.

Δεν μετράνε όλοι το ίδιο πράγμα

Εδώ κρύβεται και η μεγαλύτερη αντίφαση του συστήματος. Δύο αξιολογητές μπορεί να καταλήξουν σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα για την ίδια εταιρεία. Ο λόγος; Δίνουν διαφορετικό βάρος στους τρεις πυλώνες -Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση- ανάλογα με τον κλάδο, αλλά και τη φιλοσοφία τους. Μια ενεργειακή εταιρεία αξιολογείται κυρίως για τις εκπομπές της. Μια τεχνολογική, για την προστασία δεδομένων και τη διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό. Μια τράπεζα, για τη διαφάνεια στη διακυβέρνησή της.

Αυτή η ασυμφωνία δεν είναι απλώς ακαδημαϊκό ζήτημα. Είναι η κερκόπορτα που επιτρέπει στο greenwashing να επιβιώνει και όπως αναλύεται εκτενώς σε άλλο άρθρο του αφιερώματος, το «περιβαλλοντικό ξέπλυμα» αφορά όλους μας, επενδυτές και καταναλωτές.

Η Ευρώπη παίρνει θέση

Απαντώντας στο χάος των προτύπων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην υλοποίηση της CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): μιας οδηγίας που υποχρεώνει όλο και περισσότερες εταιρείες να δημοσιεύουν τυποποιημένα, ελέγξιμα δεδομένα βιωσιμότητας. Ο στόχος είναι να μετατραπεί το ESG από εργαλείο μάρκετινγκ σε αντικειμενικό μέτρο αξιολόγησης.

Πηγή: skai.gr

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