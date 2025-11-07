Παρατείνεται το shutdown στις ΗΠΑ - Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν παρά τις προσφορές των Ρεπουμπλικανών

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας των ΗΠΑ δεν συμφώνησαν στον τερματισμό του παρατεταμένου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την Πέμπτη, παρά τις προτάσεις των Ρεπουμπλικανών να αναιρέσουν τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για το άνοιγμα των κλειστών οργανισμών.

Οι Δημοκρατικοί συνεδρίασαν για σχεδόν δύο ώρες στη δεύτερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας κεκλεισμένων των θυρών μέσα σε ισάριθμες ημέρες, την 37η ημέρα του shutdown-ρεκόρ στην ιστορία των ΗΠΑ, το οποίο έχει θέσει σε άνεργη άδεια περίπου 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, έχει αναγκάσει χιλιάδες άλλους να εργαστούν άμισθοι και έχει διακόψει την επισιτιστική βοήθεια και τις επιδοτήσεις Head Start για εκατομμύρια Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Ένα νέο σημείο πίεσης αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, καθώς τα μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ προετοιμάζονται για μείωση 10% στις αεροπορικές πτήσεις λόγω έλλειψης αμοιβών για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία 53-47, αλλά χρειάζονται 60 ψήφους για να ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση. Με έναν Ρεπουμπλικάνο να αντιτίθεται στη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, από τη Νότια Ντακότα, θα χρειαζόταν τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικοί να αποχωρήσουν από το κόμμα τους. Μέχρι στιγμής, μόνο δύο Δημοκρατικοί και ένας ανεξάρτητος που συμμετέχει σε κοινοβουλευτική συνέλευση μαζί τους ήταν πρόθυμοι να το πράξουν.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, από τη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ως «μια πολύ καλή, παραγωγική». Άλλοι υιοθέτησαν παρόμοια αισιόδοξους τόνους.

Αλλά ορισμένοι Δημοκρατικοί ήταν λιγότερο αισιόδοξοι. «Δεν ξέρω πόσο παραγωγική ήταν», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν από την Πενσυλβάνια, ένα από τα τρία μέλη της Δημοκρατικής Διάσκεψης της Γερουσίας που υποστήριξαν ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι δήλωσαν ότι «προσέφεραν» στους Δημοκρατικούς μια πρόταση που περιελάμβανε ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο προσωρινής χρηματοδότησης και ένα πακέτο λογαριασμών πιστώσεων για ολόκληρο το έτος για την πληρωμή γεωργικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής βοήθειας, των στρατιωτικών κατασκευών, των υποθέσεων βετεράνων και του νομοθετικού σώματος.

Πιθανή ανατροπή των απολύσεων

Σε διακομματικές συνομιλίες, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επίσης υποστηρίξει την ανατροπή ορισμένων μαζικών απολύσεων εργατικού δυναμικού σε ομοσπονδιακό επίπεδο που διέταξε ο Λευκός Οίκος και την προστασία των ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας από μελλοντικές περικοπές.

«Η συζήτηση αφορούσε την υγειονομική περίθαλψη και τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει επίσης μια συζήτηση για αυτό που αποκαλώ μορατόριουμ στην κακομεταχείριση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια.

Ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών έως τις 21 Νοεμβρίου έχει αποτύχει 14 φορές στη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν οι Ρεπουμπλικάνοι να συμφωνήσουν στο ότι αρχικά θα πρέπει να διαπραγματευτούν μια παράταση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης. Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτα να ανοίξει ξανά.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια συμφωνία για την οποία μπορούμε να εξασφαλίσουμε ευρεία υποστήριξη», δήλωσε ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς από το Μίσιγκαν, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε διακομματικές συνομιλίες. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν συζητηθεί ως μέρος της συμφωνίας. Τίποτα δεν έχει πραγματικά συμφωνηθεί».

Ελιγμοί

Ως κίνητρο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, ο Θουν προσφέρθηκε να δώσει στους Δημοκρατικούς την ψήφο της Γερουσίας για την παράταση των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων που λήγουν και βοηθούν τους Αμερικανούς με χαμηλότερο εισόδημα να πληρώσουν για ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Δεν υπήρχε τέτοια εγγύηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Δεν συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον από τη Λουιζιάνα. «Δεν υπόσχομαι τίποτα σε κανέναν».

Όταν ρωτήθηκε για αυτό το σχόλιο, ο Πίτερς απάντησε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα».

Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα καλέσει τον Τραμπ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη, μια προοπτική που οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει μόνο μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να παρέμβει στους ηγέτες των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων για να εγγυηθεί την ψηφοφορία της Βουλής για τις φορολογικές πιστώσεις ACA, σε περίπτωση που η νομοθεσία εγκριθεί από τη Γερουσία.

«Αυτό είναι ένα νόμιμο καθήκον που πρέπει να αναλάβει ο Λευκός Οίκος», δήλωσε ο Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα.

Εάν οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας κατάφερναν να καταλήξουν σε συμφωνία για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης αυτή την εβδομάδα, οι υπηρεσίες πιθανότατα θα παρέμεναν κλειστές για μέρες. Ένα τέτοιο μέτρο θα απαιτούσε την έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων προτού ο Τραμπ το υπογράψει και τεθεί σε νόμο, εξηγεί το Reuters.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι έχουν κρατήσει την αίθουσα εκτός συνεδριάσεων από πριν το shutdown, έχουν δεσμευτεί να ειδοποιήσουν τα μέλη 48 ώρες πριν τα καλέσουν πίσω στην Ουάσινγκτον και 72 ώρες για να εξετάσουν τη νομοθεσία πριν από οποιαδήποτε ψηφοφορία.

