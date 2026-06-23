Οι 10 γυναίκες που βρίσκονται στο τιμόνι της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας

Η Ευρώπη συχνά υπερηφανεύεται ότι κρατά τα σκήπτρα στην ισότητα των φύλων, όμως όταν η συζήτηση φτάνει στα ανώτατα κλιμάκια της εταιρικής εξουσίας, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην κατάταξη του περιοδικού Fortune για τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της γηραιάς ηπείρου, μόλις 38 εταιρείες – δηλαδή το 7,6% – έχουν γυναίκα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Παράλληλα, στην περίφημη λίστα «Fortune Most Powerful Women», από τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες του παγκόσμιου business, μόλις 20 έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να κρατούν τη μερίδα του λέοντος.

Για τις γυναίκες που κατάφεραν να συμπεριληφθούν στη λίστα, οι ρόλοι τους δείχνουν πού επικεντρώνεται η εξουσία και η επιρροή σε όλη την ήπειρο. Αντί να ηγούνται για παράδειγμα εταιρειών τεχνολογίας, όπως παρατηρείται στις ΗΠΑ, πολλές γυναίκες είναι στο τιμόνι της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από τράπεζες, ενεργειακούς ομίλους, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους αλλά και οίκους πολυτελείας.

Ακόμη ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι η πορεία που ακολούθησαν οι γυναίκες αυτές για να φτάσουν στην εξουσία. Πολύ λίγες είναι ιδρύτριες εταιριών και οι περισσότερες έχτισαν την καριέρα τους μέσα σε μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς, μετά από δεκαετίες προσπαθειών.

Οι καριέρες τους εκτείνονται σε διάφορες ηπείρους και κλάδους, αλλά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την εμπειρογνωμοσύνη. Σε μια εποχή που συχνά εξυμνεί την ανατροπή των κατεστημένων, το εταιρικό τοπίο της Ευρώπης εξακολουθεί να ανταμείβει την εμπειρία και την επιχειρησιακή αριστεία, παρατηρεί το Fortune.

Οι γυναίκες που βρίσκονται στη λίστα του Fortune διαχειρίζονται ετήσια έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πολλές ηγούνται οργανισμών που έχουν ιστορία πάνω από έναν αιώνα, αλλά είναι οι πρώτες γυναίκες που κατέχουν ποτέ την κορυφαία θέση και αυτό δείχνει πως υπάρχει πραγματική πρόοδος. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει ακόμα δρόμο για να διανύσει για τους κανόνες του ESG, για την ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις.

Η λίστα με τις 10 πιο επιτυχημένες γυναίκες στον τομέα των επιχειρήσεων:

Άνα Πατρίθια Μποτίν: Bρίσκεται στο τιμόνι της Banco Santander για περισσότερο από μια δεκαετία, διαδεχόμενη τον πατέρα της το 2014. Ηγήθηκε της τράπεζας μέσα από δύσκολες περιόδους και επέκτεινε σημαντικά τη διεθνή παρουσία της Santander.

Μεγκ Ο’Νέιλ: Με σπουδές μηχανικού έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος της BP στα 116 χρόνια ιστορίας της εταιρείας. Επίσης, είναι η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε μιας από τις πέντε μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως.

Κάθριν Μακγκρέγκορ: Ηγείται της εταιρείας ENGIE από το 2021, έχοντας εμπειρία πάνω από 30 έτη στον ενεργειακό κλάδο, μεταξύ άλλων σε ανώτερες θέσεις στις εταιρείες TechnipFMC, Technip Energies και Schlumberger. Όταν διορίστηκε, ήταν η μόνη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος στον γαλλικό χρηματιστηριακό δείκτη CAC-40.

Εστέλ Μπραχλιάνοφ: Γεννημένη στη Γαλλία από γονείς βουλγαρικής καταγωγής, η Μπραχλιάνοφ ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Veolia το 2022. Για δύο δεκαετίες ανέβαινε τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας του γιγαντιαίου ομίλου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με έδρα το Παρίσι. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2005 ως ειδική σύμβουλος στο τμήμα διαχείρισης αποβλήτων και στη συνέχεια ανέλαβε μια σειρά από ανώτερες διοικητικές θέσεις στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μάρτα Ορτέγα Περέζ: Η Ορτέγκα ανέλαβε την προεδρία της Inditex το 2022, διαδεχόμενη τον πατέρα της, Αμανσίο Ορτέγκα, τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της ισπανικής αυτοκρατορίας μόδας που περιλαμβάνει τις εταιρείες Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear και Bershka. Ως πρόεδρος, εκσυγχρόνισε τον όμιλο, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιακή ανάπτυξη και την εμπειρία του πελάτη.

Άννα Μποργκ: Ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Vattenfall, η Μποργκ ηγείται μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ευρώπης, εποπτεύοντας περίπου 21.000 υπαλλήλους σε διάφορες αγορές. Η 55χρονη έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα της στη Vattenfall, με εξαίρεση μια σύντομη θητεία στην εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Klarna. Κατείχε διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις πριν γίνει επικεφαλής.

Λίνα Ναΐρ: Μετά από μια καριέρα τριών δεκαετιών στην Unilever, όπου ήταν η νεότερη γυναίκα που ανέλαβε ποτέ τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού (CHRO), η Ναΐρ ανέλαβε το 2021 τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Chanel. Γεννήθηκε και σπούδασε στην Ινδία και έχτισε μια διεθνή καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ευρώπη.

Μπιάνκα Τετερού: Έχει χτίσει όλη την καριέρα της στην Achmea, τον ολλανδικό όμιλο ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Από τη θέση της οικονομικής διευθύντριας έγινε διευθύντρια τμήματος και από το 2021 είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Κάριν Ράντστρεμ: Όταν ανέλαβε τα ηνία της Daimler Truck το 2024, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε του μεγαλύτερου κατασκευαστή επαγγελματικών οχημάτων στον κόσμο. Ήταν μια επιλογή που της ταίριαζε απόλυτα καθώς είναι μια καταρτισμένη μηχανικός που είχε χτίσει τη φήμη της στη Scania πριν ενταχθεί στη Daimler το 2021 για να αναλάβει τη διεύθυνση της Mercedes-Benz Trucks.

Μπελέν Γκαρίχο: Τη δεκάδα συμπληρώνει η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Merck, της ιστορικής γερμανικής εταιρείας επιστήμης και τεχνολογίας. Έχοντας σπουδάσει ιατρική είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

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