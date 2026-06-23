Πώς οι νέες γενιές επανακαθορίζουν το μέλλον της εργασίας

Τους κανόνες στην αγορά εργασίας, φαίνεται πως αναδιαμορφώνουν οι γενιές Gen Z και Millennials, απορρίπτοντας τα παραδοσιακά μοντέλα ανέλιξης οπως είναι οι προαγωγές και οι τίτλοι. Αντίθετα, μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους στην προσωπική ευημερία, την οικονομική σταθερότητα και τις επιχειρήσεις που προσφέρουν στην κοινωνία, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της Deloitte, η οποία κατέγραψε τις απόψεις περισσότερων από 23.000 νέων σε 44 χώρες.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων. Η επιθυμία για την «αναρρίχηση στην εταιρική ιεραρχία» υποχωρεί, καθώς η πλειοψηφία συνδέει τις διευθυντικές θέσεις με υψηλά επίπεδα στρες και μειωμένη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αντίθετα, αναζητούν ρόλους που προσφέρουν ευελιξία, συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δυνατότητα να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της καθημερινής τους εργασίας – δηλαδή, όλα όσα πρεσβεύει το S (Social) του κριτηρίου ESG.

Αυτή η τάση αποτυπώνεται στον τρόπο που σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους, δίνοντας προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη προσαρμογή έναντι της βραχυπρόθεσμης ανέλιξης. Οι περισσότεροι προτιμούν τη σταθερή πρόοδο (44% των Gen Z και 45% των Millennials) έναντι των γρήγορων προαγωγών (25% των Gen Z και 21% των Millennials). Μάλιστα, ένας στους πέντε δηλώνει πρόθυμος να μετακινηθεί σε άλλη θέση ή ακόμα και να κάνει ένα βήμα πίσω στην ιεραρχία, προκειμένου να βρει τον ρόλο που του ταιριάζει πραγματικά.

Η έρευνα, όμως, καταγράφει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ενώ μόλις το 6% των δύο γενεών θεωρεί την άμεση ανάληψη διοικητικών ρόλων ως κορυφαία προτεραιότητα –συνδέοντας τη διοίκηση με το αυξημένο άγχος και το burnout– η επιθυμία για ηγεσία δεν έχει χαθεί. Τα τρία τέταρτα της Gen Z (76%) και τα δύο τρίτα των Millennials (67%) δηλώνουν ότι θέλουν να αναλάβουν ανώτερες ηγετικές θέσεις κάποια στιγμή στην καριέρα τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν απορρίπτουν την ηγεσία, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή ασκείται σήμερα.

Παράλληλα, η πίεση προς τους εργοδότες για μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα μεγαλώνει. Το 89% της Gen Z τονίζει ότι το να εργάζεται σε μια εταιρεία με κοινωνικό σκοπό είναι ζωτικής σημασίας για την εργασιακή του ικανοποίηση. Οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να επιδείξουν δέσμευση στη βιωσιμότητα, τη διαφορετικότητα και την προστασία της ψυχικής υγείας κινδυνεύουν να χάσουν τα ταλέντα τους καθώς σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δηλώνουν πως θα παραιτηθούν αν οι προσωπικές τους αξίες έρθουν σε σύγκρουση με αυτές του εργοδότη τους.

Η έρευνα, ωστόσο, φέρνει στην επιφάνεια και ανησυχητικά στοιχεία, με την οικονομική ανασφάλεια να παραμένει έντονη. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48% των Gen Z και 46% των Millennials) ζουν μήνα με τον μήνα, γεγονός που αναγκάζει πολλούς να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα.

Το μέλλον της εργασίας ωστόσο μεταμορφώνεται και από τη ραγδαία είσοδο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρείες. Το 74% των Millennials πιστεύει ότι η τεχνολογία θα επηρεάσει άμεσα τη δουλειά του, ενώ το 63% της Gen Z εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυτοματοποίηση και την πιθανή εξάλειψη θέσεων εργασίας στο μέλλον.



Πηγή: skai.gr

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