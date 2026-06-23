Πίσω από τα τρία γράμματα "ESG" (Environmental, Social, Governance) κρύβεται μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον κόσμο των επιχειρήσεων. Δεν αφορά μόνο το περιβάλλον ή την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία λειτουργεί, αναπτύσσεται και λογοδοτεί απέναντι στην κοινωνία, τους επενδυτές και τις επόμενες γενιές.

Το ESG δεν γεννήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Ο όρος καθιερώθηκε επίσημα το 2004 από τον ΟΗΕ. Ο τότε Γενικός Γραμματέας, Κόφι Ανάν, πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του κόσμου σε μια συζήτηση για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και η διακυβέρνηση στις αγορές. Αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η δημοσίευση μιας ιστορικής έκθεσης το 2004 με τον τίτλο "Who Cares Wins" (Όποιος νοιάζεται, κερδίζει).

Σε αυτή την έκθεση, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με το International Finance Corporation (IFC) και την κυβέρνηση της Ελβετίας, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά επίσημα το ακρωνύμιο ESG. Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης ήταν ότι η συμπερίληψη αυτών των τριών κριτηρίων (E-S-G) στις οικονομικές αναλύσεις:

Κάνει καλό στις κοινωνίες.

Μειώνει τους επενδυτικούς κινδύνους.

Αυξάνει την κερδοφορία των ίδιων των επιχειρήσεων μακροπρόθεσμα.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2006, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο ΟΗΕ παρουσίασε τις «Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις» (Principles for Responsible Investment - PRI). Τότε ήταν που το ESG υλοποιήθηκε και έγινε ο επίσημος «χάρτης» της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας.

Το ESG χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

E – Environmental (Περιβάλλον) : Εξετάζει το οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή πόση ενέργεια καταναλώνει η εταιρεία, πώς διαχειρίζεται τα απόβλητά της, αν μειώνει το πλαστικό και τι κάνει για να περιορίσει τις εκπομπές αερίων που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή.

: Εξετάζει το οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή πόση ενέργεια καταναλώνει η εταιρεία, πώς διαχειρίζεται τα απόβλητά της, αν μειώνει το πλαστικό και τι κάνει για να περιορίσει τις εκπομπές αερίων που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή. S – Social (Κοινωνία): Αφορά τις σχέσεις με τους ανθρώπους, δηλαδή αν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και μισθοί για άνδρες και γυναίκες, εάν ο εργασιακός χώρος είναι ασφαλής και πώς στηρίζει η εταιρεία την τοπική κοινωνία.

Αφορά τις σχέσεις με τους ανθρώπους, δηλαδή αν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και μισθοί για άνδρες και γυναίκες, εάν ο εργασιακός χώρος είναι ασφαλής και πώς στηρίζει η εταιρεία την τοπική κοινωνία. G – Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση): Αφορά τον τρόπο διοίκησης, δηλαδή αν υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία, αν συμμετέχουν γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια, αν τηρούνται οι κανόνες κατά της διαφθοράς και τέλος αν είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των πελατών.

Πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις σήμερα

Το ESG δεν είναι απλώς ένας οδηγός για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση, αλλά ένας αυστηρός, δεσμευτικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο «καθρέφτης βιωσιμότητας» της αγοράς. Πρακτικά πρόκειται για έναν βαθμό, που δείχνει εάν μια εταιρεία είναι σωστή απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Για να τον αποκτήσει η εκάστοτε επιχείρηση συντάσσει μια ετήσια έκθεση, η οποία λειτουργεί ως ημερολόγιο των πράξεων που έχει υλοποιήσει. Την έκθεση αυτή ελέγχει ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής και, εάν οι αριθμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε η επιχείρηση λαμβάνει τον τελικό της βαθμό (ESG Score).

Στις μέρες μας, είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση να έχει υψηλό βαθμό στο ESG, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει μακροπρόθεσμα ακόμα και με λουκέτο. Χωρίς αυτόν, δεν μπορεί να δανειστεί εύκολα από τις τράπεζες, ενώ ελάχιστοι θα θέλουν να συνεργαστούν με έναν εταίρο που δεν τηρεί τους κανόνες βιωσιμότητας.

Συμπερασματικά, το ESG είναι ο τρόπος της αγοράς να αποδείξει ότι μια εταιρεία μπορεί να είναι κερδοφόρα χωρίς να καταστρέφει τον πλανήτη, χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους και την κοινωνία και χωρίς να κρύβει τα οικονομικά της στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

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