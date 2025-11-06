Τις λεπτομέρειες ενός πρωτοφανούς σχεδίου μελετά σήμερα, Πέμπτη η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) με σκοπό τη μείωση του 10% των πτήσεων σε 40 αεροδρόμια υψηλής κίνησης των ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εν μέσω shutdown.

Ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε στους διευθύνοντες συμβούλους των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών αργά την Τετάρτη ότι οι περικοπές θα ξεκινήσουν με 4% την Παρασκευή και θα αυξηθούν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Μπέντφορντ δήλωσε χθες ότι οι μειώσεις χωρητικότητας στα αεροδρόμια θα ξεκινήσουν από 4%, θα αυξηθούν σε 5% το Σάββατο και 6% την Κυριακή, πριν φτάσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες πιστεύουν ότι η FAA θα μπορούσε να αναθεωρήσει το σχέδιο και να απαιτήσει μόνο περικοπές 4% κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Το σχέδιο εξαιρεί τις διεθνείς πτήσεις και οι περικοπές θα ισχύουν για πτήσεις μεταξύ 6 π.μ. και 10 μ.μ. Η FAA επιβάλλει επίσης δραστικούς περιορισμούς στις διαστημικές εκτοξεύσεις και τη γενική αεροπορία.

Οι αεροπορικές εταιρείες αγωνίστηκαν να κάνουν σημαντικές μειώσεις στις πτήσεις τους σε μόλις 36 ώρες και οι επιβάτες κατέκλυσαν τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών των αεροπορικών εταιρειών λόγω της έντονης ανησυχίας τους σχετικά με τα αεροπορικά ταξίδια τις επόμενες ημέρες.

Οι αερομεταφορείς πιέζουν επίσης για λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι περικοπές θα κατανεμηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το shutdown, το οποίο είναι πλέον το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών να εργάζονται άμισθοι.

Δεκάδες χιλιάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει από τότε που ξεκίνησε το shutdown λόγω των εκτεταμένων ελλείψεων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες έχουν ήδη επηρεαστεί από τις ελλείψεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένουν ότι η FAA θα εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σήμερα Πέμπτη που θα περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο εφαρμογής των περικοπών.

Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι αεροπορικών εταιρειών πίεσαν επίσης τον Μπέντφορντ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μη δημοσιοποιημένα δεδομένα ασφαλείας που οδήγησαν την FAA να λάβει δραστικά μέτρα.

Πηγή: skai.gr

