ΗΠΑ: O Τραμπ υπόσχεται να «κλείσει τα σύνορα» από την 1η μέρα της θητείας του

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στην ομιλία του στο συνέδριο του κόμματός του στο Μιλγουόκι να βάλει τέλος στην είσοδο παράτυπων μεταναστών στη χώρα του από την «πρώτη μέρα» της ενδεχόμενης νέας θητείας του, «κλείνοντας τα σύνορα», ενώ δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του αντιμεταναστευτικού τείχους στη μεθόριο με το Μεξικό.

«Θα βάλω τέλος στην κρίση της παράνομης μετανάστευσης κλείνοντας τα σύνορά μας και τελειώνοντας το τείχος», διαβεβαίωσε ο πρώην πρόεδρος, επανερχόμενος στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για το πρόβλημα, που σκόνταψαν σε πολλά εμπόδια, και στις δικαστικές αίθουσες, κατά την πρώτη θητεία του.

Εξάλλου, υποσχέθηκε πως θα «σώσει» τη χώρα από την «ανίκανη και αποτυχημένη» κυβέρνηση του Δημοκρατικού διαδόχου του Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας τη θεωρία του πως η Αμερική είναι «έθνος σε παρακμή».

Δεσμεύτηκε πως θα ευνοήσει την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, με άλλα λόγια ότι θα αναιρέσει μέτρα για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής που έλαβε η κυβέρνηση του κ. Μπάιντεν. Υποσχέθηκε να ανακατευθύνει το σύνολο των κεφαλαίων που διατίθενται στην κατ’ αυτόν «πράσινη απάτη».

Ακόμη, κάλεσε να μη «δαιμονοποιείται» η αντιπολίτευση και η «πολιτική διαφωνία», αναφερόμενος στις ποινικές διώξεις σε βάρος του.

Μερικά 24ωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, ο τέως πρόεδρος απαίτησε οι Δημοκρατικοί να πάψουν «αμέσως» να τον χαρακτηρίζουν «εχθρό της δημοκρατίας», «απειλή» για το πολίτευμα — ενώ, ταυτόχρονα, κατηγόρησε το αντίπαλο κόμμα πως «καταστρέφει τη χώρα μας».

«Είχα τον Θεό μαζί μου»

Ο Τραμπ ζήτησε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματός του στο Μιλγουόκι (βόρειες ΗΠΑ) να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμή πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει στην Πενσιλβάνια το Σάββατο.

«Παρά την ειδεχθή επίθεση αυτή, είμαστε απόψε ενωμένοι (και) πιο αποφασισμένοι από ποτέ», δήλωσε ο κ. Τραμπ, που νωρίτερα αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα της παράταξής του και θα διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αναφέρθηκε λεπτομερώς στην απόπειρα δολοφονίας του. Μόλις άκουσε τα πυρά, «κατάλαβα αμέσως πως ήταν κάτι πολύ σοβαρό, πως δεχόμασταν επίθεση», αφηγήθηκε, στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την απόπειρα, ακόμη φορώντας επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

«Αίμα κύλαγε παντού. Κι όμως, με κάποιον τρόπο, αισθανόμουν ασφαλής, γιατί είχα τον Θεό μαζί μου», πρόσθεσε.

Αποδέχθηκε το χρίσμα

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε και τυπικά το χρίσμα του κόμματός του, των Ρεπουμπλικάνων, κατά την ομιλία του στο συνέδριό του στο Μιλγουόκι το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα· ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας).

«Με πίστη και αφοσίωση, αποδέχομαι υπερήφανα το χρίσμα σας» τόνισε, απευθυνόμενος στους συνέδρους στο Ουισκόνσιν (βόρειες ΗΠΑ).

Προέβλεψε «απίστευτη νίκη» στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος «τα τέσσερα ομορφότερα χρόνια στην ιστορία» των ΗΠΑ αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Προσπάθησε εξάλλου να φανεί ενωτικός, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας του στην Πενσιλβάνια: «Είμαι υποψήφιος για να γίνω ο πρόεδρος όλης της Αμερικής, όχι της μισής», διαβεβαίωσε.

«Η Χαμάς θα πληρώσει «πολύ ακριβά»

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, αναφέρθηκε και στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας πως «δεν θα ξεσπούσε ποτέ» αν ήταν εκείνος πρόεδρος, ενώ απευθυνόμενος σε «όλο τον κόσμο» τόνισε «σας λέω το εξής: οι όμηροί μας το καλό που σας θέλω να έχουν επιστρέψει προτού αναλάβω την εξουσία, γιατί αλλιώς θα το πληρώσετε πολύ ακριβά», προφανώς αναφερόμενος στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ευρύτερα, ο κ. Τραμπ παρουσίασε τον εαυτό του ως ηγέτη με μεγάλο διεθνές κύρος, ικανό να βάλει τέλος σε συρράξεις «μ’ ένα τηλεφώνημα», υπενθυμίζοντας τις διαπραγματεύσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. «Πιστεύω πως του λείπω», χαριτολόγησε ο κ. Τραμπ, υποσχόμενος πως, αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, θα σταματήσει τις πυραυλικές δοκιμές.«Οι αντίπαλοί μας κληρονόμησαν έναν ειρηνικό κόσμο και τον μεταμόρφωσαν σ’ έναν πλανήτη σε πόλεμο (...) Δείτε την επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία», ανέφερε.



