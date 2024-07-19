ΗΠΑ: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μπάιντεν

Της Αθηνάς Παπακώστα

Απομονωμένος στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ παραμένει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, καθώς έχει βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό. Απομονωμένος όμως παραμένει και από πολλούς πλέον στο κόμμα των Δημοκρατικών, καθώς τα ερωτήματα, εάν πρέπει να συνεχίσει να παραμένει υποψήφιος, πληθαίνουν.

Έπειτα από την αποκαρδιωτική του εμφάνιση κατά τη διάρκεια του debate του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, CNN, στην Ατλάντα, η ηλικία και η υγεία του παραμένουν στο μικροσκόπιο εδώ και έναν μήνα.

Τα σημάδια πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι σε θέση να καταφέρει να πείσει τους ψηφοφόρους πως μπορεί να κερδίσει τον αντίπαλό του, Ντόναλντ Τραμπ – πόσο δε μάλλον να παραμείνει πρόεδρος για επιπλέον τέσσερα χρόνια, πληθαίνουν.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «πρόεδρο Πούτιν», ενώ, όταν αναφέρθηκε στην Κάμαλα Χάρις την αποκάλεσε «αντιπρόεδρο Τραμπ». Το πρώτο λάθος το διόρθωσε, το δεύτερο όμως, ίσως, ούτε το κατάλαβε.

Κι όσο οι ημέρες κυλούν, τόσο οι Δημοκρατικοί που πιστεύουν πως δεν μπορεί να συνεχίσει στην προεκλογική κούρσα γίνονται περισσότεροι.

Ο ίδιος δε, ενώ πριν από λίγες ημέρες έλεγε πως μόνον ο Θεός μπορεί να τον πείσει να εγκαταλείψει τον προεκλογικό αγώνα, δύο ημέρες πριν είπε πως θα κάνει στην άκρη μόνον έπειτα από… εντολή γιατρού. Όμως, την ίδια στιγμή, είχε θέσει ακόμη έναν όρο κι αυτός, όπως ο ίδιος είχε πει ήταν, «εάν μου πουν πως δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσω».

Αναφορές θέλουν πια να χάνει τις Πολιτείες – Κλειδιά, όπως τη Νεβάδα, τη Τζόρτζια και την Αριζόνα και το κλίμα εντός των Δημοκρατικών από το κακό πάει στο χειρότερο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios κορυφαίοι Δημοκρατικοί εκτιμούν πως η πίεση του Κογκρέσου και στενών φίλων του κόμματος θα πείσει εν τέλει τον πρόεδρο να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ εντείνουν τις πιέσεις τους ενώ, η πλευρά Ομπάμα δεν επιβεβαιώνει (ούτε όμως διαψεύδει) το δημοσίευμα της Washington Post ότι ο πρώην πρόεδρος της χώρας εκμυστηρεύτηκε σε πολιτικούς του συμμάχους ότι οι πιθανότητες εκλογικής νίκης Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου έχουν μειωθεί σημαντικά και ως εκ τούτου ο νυν πρόεδρος θα πρέπει να επανεξετάσει σοβαρά την υποψηφιότητά του.

Το επιτελείο Μπάιντεν πίστεψε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Πενσυλβάνια θα τους χάριζε χρόνο. Κάποιοι πίστεψαν μάλιστα πως η υπόθεση μπαίνει στο συρτάρι. Όμως, τελικά, τα τελευταία δύο 24ωρα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Όσο δε οι Δημοκρατικοί αποδυναμώνονται, τόσο οι Ρεπουμπλικανοί ολοένα και δυναμώνουν με ορισμένους εξ αυτών, μάλιστα, να παραδέχονται ανοιχτά πως ο Μπάιντεν πρέπει να παραμείνει υποψήφιος, ώστε ο Τραμπ να συνεχίσει την προεκλογική του εκστρατεία χωρίς αντίπαλο...

