Στα εκτεταμένα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις του Μπανγκλαντές χθες Πέμπτη τραυματίστηκαν μεταξύ άλλων τουλάχιστον 104 αστυνομικοί και 30 δημοσιογράφοι, μεταδίδει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Independent Television.

Συνολικά, ανέφερε η ίδια πηγή, τραυματίστηκαν 702 άνθρωποι σε συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και φοιτητές που διαδήλωναν σε 26 από τις 64 επαρχίες της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Dozens were killed in protests against Bangladesh’s quota system, which favours the children of fighters in the 1971 war of independence from Pakistan. Students are also demanding justice for those who have been killed during three weeks of protests. pic.twitter.com/duRrfUn0JU — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 19, 2024

Νωρίτερα, ιατρικές πηγές ανέφεραν πως οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στις ταραχές ενδέχεται να φθάνουν τους χίλιους, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως καταμέτρησή του δείχνει πως σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι μόνο χθες και συνολικά 39 από την έναρξη μαζικών κινητοποιήσεων με απαίτηση να καταργηθεί σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο που κατ’ αυτούς αποτελεί μέρος του πελατειακού συστήματος της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, 79 ετών.

Thousands of students armed with sticks and rocks clashed with armed police in Dhaka, as authorities in Bangladesh cut some mobile internet services to quell anti-job quota protests that have killed more than a dozen people and left hundreds injured https://t.co/zMieo39UuD pic.twitter.com/ltVkbKfPig — Reuters (@Reuters) July 19, 2024

Πηγή: skai.gr

