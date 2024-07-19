Λογαριασμός
Χάος στο Μπανγκλαντές: Βίαια επεισόδια σε διάφορες πόλεις - Πάνω από 700 τραυματίες (Βίντεο)

Συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και φοιτητές που διαδήλωναν σε 26 από τις 64 επαρχίες της χώρας - Ανάμεσα στους τραυματίες 30 δημοσιογράφοι και τουλάχιστον 104 αστυνομικοί

Στα εκτεταμένα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις του Μπανγκλαντές χθες Πέμπτη τραυματίστηκαν μεταξύ άλλων τουλάχιστον 104 αστυνομικοί και 30 δημοσιογράφοι, μεταδίδει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Independent Television.

Συνολικά, ανέφερε η ίδια πηγή, τραυματίστηκαν 702 άνθρωποι σε συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και φοιτητές που διαδήλωναν σε 26 από τις 64 επαρχίες της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Νωρίτερα, ιατρικές πηγές ανέφεραν πως οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στις ταραχές ενδέχεται να φθάνουν τους χίλιους, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως καταμέτρησή του δείχνει πως σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι μόνο χθες και συνολικά 39 από την έναρξη μαζικών κινητοποιήσεων με απαίτηση να καταργηθεί σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο που κατ’ αυτούς αποτελεί μέρος του πελατειακού συστήματος της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, 79 ετών.

