Εξαφάνιση Μπεν: Η μητέρα του περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα νέας εξέτασης DNA

Με αγωνία περιμένει η μητέρα του μικρού Μπεν να δει αν τα αποτελέσματα εξέτασης του DNA θα επιβεβαιώσουν ότι ο άνδρας από τη Δανία είναι ο αγνοούμενος γιος της, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το νησί της Κω πριν από 33 χρόνια.

Ο μικρός Μπεν εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου σε ηλικία 21 μηνών και εθεάθη για τελευταία φορά να παίζει έξω από μια κατεστραμμένη αγροικία.

Ένας άνδρας από τη Δανία ισχυρίστηκε τώρα ότι οι παππούδες του είπαν ότι τον πήραν από το νησί και ότι θυμάται πως πριν από 25 χρόνια είχε πάει σε μία αγορά και κάποιος του φώναζε «Μπεν», πριν τον κρατήσουν σε ένα τροχόσπιτο.

Η μητέρα του Μπεν, Κέρι Νίνταμ, 51 ετών, δεν θρέφει ιδιαίτερες ελπίδες προκειμένου να μην απογοητευτεί, όπως έγινε τις προηγούμενες φορές.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail είπε: «Αυτός ο άντρας ψάχνει την πραγματική του οικογένεια και έδωσε στην αστυνομία της Δανίας δείγμα του DNA του...Σε 33 χρόνια είχαμε εκατοντάδες υποτιθέμενες θεάσεις, τις περισσότερες από τις οποίες παρακολουθήσαμε μόνοι μας τα προηγούμενα χρόνια».

Όταν στις 23 Ιουλίου 2021 κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που έδειχνε πώς θα έμοιαζε ο Μπεν σε ηλικία 31 ετών, η κα Νίνταμ αποκάλυψε ότι δεν πίστευε στους ισχυρισμούς της αστυνομίας ότι ο γιος της μπορεί να είχε σκοτωθεί από ανασκαφέα.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, μητέρα του Μπεν ενημερώθηκε από ιατροδικαστές στην Οξφόρδη ότι είχαν βρει αδύναμο προφίλ DNA από αποσυντεθειμένο αίμα μέσα στο αυτοκίνητο κοντά στο σημείο όπου είχε χαθεί. Παρείχε δείγμα DNA, μόνο για να της πουν ότι δεν αντιστοιχούσε στον Μπεν.

Εκείνη την εποχή, η κα Needham είπε: «Αν αυτό το αίμα δεν είναι του Ben - τότε σε ποιον ανήκει; Είναι καταστροφικό. Είχαμε χτιστεί πιστεύοντας ότι θα ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα και θα αποδείκνυε ότι ο Μπεν είχε πεθάνει.

«Κάποιοι άνθρωποι στην Κω λένε ψέματα για 27 χρόνια και έχουμε υποστεί χρόνια βασανιστήρια, αργά βασανιστήρια», τονίζει η μητέρα του.

