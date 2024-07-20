Μελόνι: Θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρότι δεν την ψήφισε

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρά το γεγονός ότι το κόμμα της, τα Αδέλφια της Ιταλίας, ψήφισαν κατά της δεύτερης θητείας της Γερμανίδας ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάχθηκαν υπέρ της προσπάθειας της φον ντερ Λάιεν να ηγηθεί για μια νέα πενταετή θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχθές, Πέμπτη.

«Έχουμε συνεργαστεί μέχρι τώρα και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον», είπε η Μελόνι για τη σχέση της με τη φον ντερ Λάιεν.

«Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ευθύνες και κατανοούμε τη σημασία τους», ανέφερε η Μελόνι σε συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera που δημοσιεύεται σήμερα.

Η Μελόνι, που ηγείται μιας δεξιάς κυβέρνησης στην Ιταλία από το 2022, είπε πως υποστηρίζει τις παρατηρήσεις της φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ανάγκη να ελεγχθεί η μετανάστευση∙ η Ιταλίδα ηγέτης πρόσθεσε ωστόσο πως γενικά η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερους κανόνες και πρέπει να βρει τρόπους να ενισχύσει την οικονομική ανταγωνιστικότητά της.

Τόνισε επίσης τη σημασία της Ιταλίας ως τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στην ΕΕ και ιδρυτικού μέλους της Ένωσης, προσθέτοντας πως έχει την πιο σταθερή κυβέρνηση από όλες τις μεγάλες χώρες της ΕΕ.

«Όλοι αναγνωρίζουν το βάρος και τον ρόλο της Ιταλίας», είπε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε επίσης πως θα μπορέσει να συνεργαστεί με όποιον κι αν εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«Για μένα αυτό που μετράει είναι η δύναμη της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

«Η σκέψη ότι μια συμμαχία μεταξύ δύο χωρών της G7 θα αλλάξει με την αλλαγή κυβέρνησης είναι ανόητη και παιδαριώδης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

