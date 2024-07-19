Η Ουκρανία θα μπορέσει να «σταθεί στα πόδια της» στρατιωτικά, δήλωσε την Παρασκευή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, σημειώνοντας ότι περισσότερες από 20 άλλες χώρες έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς τη χώρα ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποσύρουν την υποστήριξή τους υπό διαφορετικό πρόεδρο.

Ο Μπλίνκεν για πρώτη φορά αναφέρθηκε άμεσα στην πιθανότητα ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει τις εκλογές του Νοεμβρίου και να μην υποστηρίξει τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ, υπό τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, υπήρξαν ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ουκρανίας.

Τα δημόσια σχόλια του Τραμπ ποικίλλουν μεταξύ της κριτικής για την υποστήριξη των ΗΠΑ για την άμυνα της Ουκρανίας, ενώ ο αντιπρόεδρός του, γερουσιαστής Τζέι ντι Βανς, ηγήθηκε των προσπαθειών των Ρεπουμπλικανών να εμποδίσουν τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Ο Μπλίνκεν είπε την Παρασκευή ότι οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη την ισχυρή δικομματική υποστήριξη στο Κογκρέσο της βοήθειας προς την Ουκρανία.

