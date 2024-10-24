Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν εκλεγεί θα απολύσει τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, ο οποίος διώκει τον πρώην πρόεδρο για απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020.

Σε ερώτηση που δέχθηκε σε συνέντευξη που παράχωρησε στον συντηρητικό παρουσιαστή podcast Χιου Χιούιτ αν θα απένεμε χάρη στον εαυτό του ή θα απέλυε τον ειδικό εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι πανεύκολο. Θα τον απέλυα σε δύο δευτερόλεπτα».

Ο πρώην πρόεδρος πρόσθεσε: «Όχι, δεν νομίζω ότι θα μου έκαναν πρόταση μομφής αν απέλυα τον Τζακ Σμιθ».

Ο Σμιθ ηγείται μιας ομοσπονδιακής ποινικής υπόθεσης που κατηγορεί τον Τραμπ για παράνομη προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, εκλογές που κέρδισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.